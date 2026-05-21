Потребители Актау задолжали почти 2 миллиарда тенге за коммуналку

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, сколько долгов по коммунальным платежам накопили потребители в областном центре, передаёт Lada.kz .

Сумма задолженности населения областного центра перед МАЭКом составляет 1,9 млрд тенге, бюджетных организаций - 14 млн тенге, юридических лиц - 446 млн тенге.

Еще почти 305 млн тенге актаусцы задолжали ГКП «КЖСА», 25 млн тенге – котельным. Более 15 млн числятся к оплате в квитанциях «КЖСА» у жителей сел Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района. «Бюджетники» должны коммунальной организации 65,8 млн тенге, а юрлица – 97,5 млн тенге.

В ГКП «КЖСА» напомнили о необходимости своевременно производить оплату (до 25 числа каждого месяца) за потребляемые ресурсы МАЭКа и услуги по водоснабжению, водоотведению и отоплению. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг и принудительного взыскания долга, начисляется пеня.