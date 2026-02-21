Жители Актау ждут бумажные квитанции за коммунальные услуги

В январе актаусцы не получили бумажный вариант квитанций за коммунальные услуги. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что находятся в поисках подрядчика, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото Lada.kz

Квитанции на бумажном носителе, несмотря на цифровизацию системы оплаты коммунальных услуг, остаются популярными, так как на них расписан текущий тариф и объемы потребления. Это позволяет потребителям наглядно увидеть, какой объём коммунальных услуг им выставили к оплате.

В КЖСА сообщили, что предприятие провело мероприятия по определению поставщика для печати и распространения счетов-квитанций.

«В настоящее время определён победитель-поставщик, для которого проводятся законодательные процедуры по заключению договора. После подписания договора поставщик будет осуществлять доставку счетов-квитанций абонентам. Бумажные версии квитанций можно получить по адресу: 10 микрорайон, дом 1, 2 этаж, «Центр обслуживания клиентов». Работает с 08:30 до 17:30, окна №№ 10, 19, 22, 23», - сообщили в ГКП «КЖСА».

Согласно данным госзакупок, конкурс на лот «Услуга по распечатке и доставке счетов-квитанций», заказчиком которого является КЖСА, завершился 17 февраля. Победителем стала компания «ITMage», зарегистрированная в Уральске. Плановая сумма лота составляет 6 832 980 тенге.

За эти средства компания в 2026 году должна распечатывать и доставлять счета-квитанции абонентам по адресам физических и юридических лиц, расположенных в жилом фонде и индивидуальных жилых строениях (ИЖС) в Актау, до 15 числа каждого месяца.

Напомним, от потребителей в Актау поступает масса жалоб на завышенные суммы в счетах.