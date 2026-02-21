18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 10:44

Жители Актау ждут бумажные квитанции за коммунальные услуги

Общество 0 3 972 Ольга Максимова

В январе актаусцы не получили бумажный вариант квитанций за коммунальные услуги. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что находятся в поисках подрядчика, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото Lada.kz
Иллюстративное фото Lada.kz

Квитанции на бумажном носителе, несмотря на цифровизацию системы оплаты коммунальных услуг, остаются популярными, так как на них расписан текущий тариф и объемы потребления. Это позволяет потребителям наглядно увидеть, какой объём коммунальных услуг им выставили к оплате.

В КЖСА сообщили, что предприятие провело мероприятия по определению поставщика для печати и распространения счетов-квитанций.

«В настоящее время определён победитель-поставщик, для которого проводятся законодательные процедуры по заключению договора. После подписания договора поставщик будет осуществлять доставку счетов-квитанций абонентам. Бумажные версии квитанций можно получить по адресу: 10 микрорайон, дом 1, 2 этаж, «Центр обслуживания клиентов». Работает с 08:30 до 17:30, окна №№ 10, 19, 22, 23», - сообщили в ГКП «КЖСА».

Согласно данным госзакупок, конкурс на лот «Услуга по распечатке и доставке счетов-квитанций», заказчиком которого является КЖСА, завершился 17 февраля. Победителем стала компания «ITMage», зарегистрированная в Уральске. Плановая сумма лота составляет 6 832 980 тенге.

За эти средства компания в 2026 году должна распечатывать и доставлять счета-квитанции абонентам по адресам физических и юридических лиц, расположенных в жилом фонде и индивидуальных жилых строениях (ИЖС) в Актау, до 15 числа каждого месяца.

Напомним, от потребителей в Актау поступает масса жалоб на завышенные суммы в счетах. 

4
31
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь