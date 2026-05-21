В Актау на сбор ртутьсодержащих ламп выделено 28 млн тенге

Акимат Актау объявил конкурс на определение подрядчика на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, а также содержание специализированных контейнеров, передаёт Lada.kz .

Заказчиком конкурса является Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. На услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов из городского бюджета выделено 28 214 396 тенге. Определить подрядчика должны до конца мая.

Как сказано в технической спецификации, вывоз содержимого контейнерных площадок для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов должен осуществляться не менее трех раз в неделю до 31 декабря этого года. Также указаны локации расположения специальных контейнеров.

«В процессе выполнения работ необходимо обеспечить своевременный сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп и приборов с указанных контейнерных площадок, производить процесс демеркуризации», - говорится в документе.

Напомним, 27 контейнеров для сбора ртутьсодержащих приборов и батареек установили в 2015 году. У жителей Актау не раз возникали вопросы к их функционированию. Так, они отмечали, что оранжевые контейнеры выглядят заброшенными. В акимате сообщали, что контейнеры функционируют, и средства на их обслуживание выделяют ежегодно.