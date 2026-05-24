Громко открылись, бесславно закрылись — подземные контейнеры не работают на набережной Актау

Подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне Актау пять лет назад, однако теперь они закрыты, потому что их некому обслуживать, передаёт Lada.kz .

Житель Актау заметил, что два подземных мусорных контейнера, установленные на набережной 14 микрорайона, закрыты на замок.

В акимате разъяснили, почему современные сборники мусора прекратили функционировать.

«Данные подземные мусорные контейнеры были установлены ТОО «WRC» в качестве спонсорской помощи. Эта же компания осуществляла обслуживание указанных контейнеров на морском побережье. В настоящее время обеспечение чистоты на данном участке осуществляется подрядной организацией ТОО «Актау Сервис Курылыс». Однако на сегодняшний день у подрядной организации отсутствует техника для обслуживания подземных мусорных контейнеров, в связи с чем они не используются», - сообщили в акимате Актау.

Таким образом, с уходом компании, установившей контейнеры, прекратилось и их обслуживание, и теперь они стоят без дела.

В акимате отметили, что не оставили прогулочную зону без мусорных контейнеров - на участке от побережья Самал до пляжа «Солдатский» размещено порядка 90 мусоросборников.