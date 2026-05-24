Громко открылись, бесславно закрылись — подземные контейнеры не работают на набережной Актау

Подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне Актау пять лет назад, однако теперь они закрыты, потому что их некому обслуживать, передаёт Lada.kz.
Житель Актау заметил, что два подземных мусорных контейнера, установленные на набережной 14 микрорайона, закрыты на замок.
В акимате разъяснили, почему современные сборники мусора прекратили функционировать.
«Данные подземные мусорные контейнеры были установлены ТОО «WRC» в качестве спонсорской помощи. Эта же компания осуществляла обслуживание указанных контейнеров на морском побережье. В настоящее время обеспечение чистоты на данном участке осуществляется подрядной организацией ТОО «Актау Сервис Курылыс». Однако на сегодняшний день у подрядной организации отсутствует техника для обслуживания подземных мусорных контейнеров, в связи с чем они не используются», - сообщили в акимате Актау.
Таким образом, с уходом компании, установившей контейнеры, прекратилось и их обслуживание, и теперь они стоят без дела.
В акимате отметили, что не оставили прогулочную зону без мусорных контейнеров - на участке от побережья Самал до пляжа «Солдатский» размещено порядка 90 мусоросборников.
