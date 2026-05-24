Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.05.2026, 10:05

Громко открылись, бесславно закрылись — подземные контейнеры не работают на набережной Актау

Коммунальная жизнь 0 1 675 Ольга Максимова

Подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне Актау пять лет назад, однако теперь они закрыты, потому что их некому обслуживать, передаёт Lada.kz.  

Фото жителей Актау

Житель Актау заметил, что два подземных мусорных контейнера, установленные на набережной 14 микрорайона, закрыты на замок.

В акимате разъяснили, почему современные сборники мусора прекратили функционировать.

«Данные подземные мусорные контейнеры были установлены ТОО «WRC» в качестве спонсорской помощи. Эта же компания осуществляла обслуживание указанных контейнеров на морском побережье. В настоящее время обеспечение чистоты на данном участке осуществляется подрядной организацией ТОО «Актау Сервис Курылыс». Однако на сегодняшний день у подрядной организации отсутствует техника для обслуживания подземных мусорных контейнеров, в связи с чем они не используются», - сообщили в акимате Актау.  

Таким образом, с уходом компании, установившей контейнеры, прекратилось и их обслуживание, и теперь они стоят без дела.

В акимате отметили, что не оставили прогулочную зону без мусорных контейнеров - на участке от побережья Самал до пляжа «Солдатский» размещено порядка 90 мусоросборников.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь