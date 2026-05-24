В Актау начался поливочный сезон

В городском акимате рассказали, как будут поливать зеленые насаждения в летний период, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в акимате, на территории города уже начаты работы по поливу деревьев и кустарников. Согласно утвержденному графику, общественные территории с высокой проходимостью населения, парки и скверы поливаются ежедневно с использованием автоматических спринклерных систем. Полив зелёных насаждений на центральных улицах и внутри микрорайонов будет осуществляться один раз в 10 дней.

Для организации полива внутри микрорайонов ТОО «Green City Aktau» проводит переговоры с объединениями собственников имущества и организациями, обслуживающими жилые дома.

Также будут использоваы источники подземных вод, расположенные в 4А микрорайоне и централизованные водопроводные сети.