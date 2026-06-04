«Полтора месяца вода бьет из-под земли»: жители Актау пожаловались на затянувшуюся аварию

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По словам жителей 7 микрорайона, авария произошла после завершения отопительного сезона. Заявка в коммунальные службы была подана 17 апреля.

Работники приехали оперативно, осмотрели место, сняли видео и сказали запасаться водой. Однако ни на следующий день, ни через неделю никаких работ не проводилось. Вода как била ключом из-под земли, так и продолжает течь до сих пор. Сейчас уже течет горячая вода, которая уходит под деревья и кустарники, - рассказали жители.

Горожане утверждают, что за прошедшие полтора месяца неоднократно обращались как в коммунальные службы, так и через КСК, но ситуация не изменилась. Значительные объемы воды продолжают уходить впустую.

Неужели нельзя решить проблему? Вода просто уходит в землю. А потом расходы могут распределить на жителей дома. При этом постоянно публикуются отчеты о проделанной работе, но мы уже полтора месяца не видим никаких реальных действий по нашему адресу, - говорят жильцы.

За комментарием корреспондент обратился в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В предприятии сообщили, что специалисты выезжали 3 июня на место и выявили неисправность на водопроводной сети.

-Бригада оперативно выехала по указанному адресу. Неисправность установлена. Аварийно-восстановительные работы будут выполнены в срочном порядке 4 июня, - сообщили в КЖСА.

Напомним, сегодня, 3 июня, назначили нового главу предприятия «Каспий жылу, су арнасы».