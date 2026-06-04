Чиновники Актау высказались о жуткой квартире с тараканами и провели там уборку

История с квартирой в 9 микрорайоне Актау, кадры из которой накануне шокировали пользователей социальных сетей, получила продолжение. После публикации видео, на котором стены и мебель буквально облепили полчища тараканов, в акимате и санэпидконтроле прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В городском акимате сообщили, что инцидент произошел около недели назад.

«По информации отдела жилищной инспекции, владелец квартиры находится в тяжелом социальном положении и злоупотребляет алкогольными напитками. В квартире были проведены санитарно-очистительные работы. На сегодняшний день ситуация стабильна», — сообщили в акимате.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что ответственность за проведение дезинсекции в жилых помещениях возлагается на собственников жилья.

«Согласно статье 107 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", владелец квартиры за счет собственных средств обязан на систематической основе проводить профилактические мероприятия, а также при необходимости дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию», — сообщили в ведомстве.

Также в департаменте отметили, что санитарно-эпидемиологические организации проводят такие работы в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний человека для профилактики и ликвидации заболеваний.

Судя по ответу акимата, в проблемной квартире уже проведена уборка. Однако остается открытым вопрос, удалось ли полностью ликвидировать очаг распространения насекомых и не затронула ли проблема соседние квартиры.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, снятое, предположительно, представителем КСК. На кадрах были запечатлены многочисленные насекомые, заполонившие кухню квартиры в доме №3 9 микрорайона. Автор ролика говорил о необходимости проведения санитарной обработки, а голос за кадром утверждал, что тараканы проникают через незаделанную штробу.

Ранее эксперт в сфере санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова отмечала, что хотя жилой фонд больше не находится под прямым контролем санитарной службы, подобные случаи представляют угрозу для здоровья жильцов и требуют совместных действий собственников, жилищных организаций и профильных служб.