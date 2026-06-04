Полчища насекомых заполонили квартиру в Актау: видео из 9 микрорайона вызвало резонанс в соцсетях

Видео, снятое в одной из квартир в 9 микрорайоне Актау шокировало пользователей социальных сетей. На опубликованных кадрах сотни насекомых, предположительно тараканов, буквально облепили стены кухни. Корреспондент Lada.kz выясняет обстоятельства произошедшего.
Судя по записи, видео снимал представитель КСК, который представился сантехником. За кадром мужчина говорит о необходимости зафиксировать ситуацию для того, чтобы показать масштабы бедствия компетентным органам.
На записи также слышно, как, предположительно владелец квартиры утверждает, что насекомые появились из открытой штробы в помещении.
Видео вызвало бурную реакцию среди горожан. Пользователи обсуждают не только масштабы проблемы, но и возможную угрозу для соседних квартир, поскольку тараканы способны быстро распространяться по вентиляционным шахтам, инженерным коммуникациям и межквартирным перекрытиям.
Редакция Lada.kz направила запросы в КСК «Татьяна», обслуживающее дома 9 микрорайона, а также в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. На момент публикации ответы получены не были.
Ситуацию прокомментировала бывший руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, эксперт в сфере санэпидконтроля Асима Жарылгасова.
По ее словам, сегодня государственные органы санитарно-эпидемиологического контроля не осуществляют надзор за состоянием жилых квартир. Однако, проблему по словам эксперта, нельзя пускать на самотек.
«Жилье выведено из компетенции санитарно-эпидемиологической службы. У ведомства остались санитарные нормы, но контроль за частными квартирами не осуществляется. Вместе с тем подобные случаи нельзя оставлять без внимания. Необходимо, чтобы специалисты разных служб объединились и приняли меры», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что массовое распространение насекомых может представлять угрозу для здоровья жителей дома и создавать неблагоприятные санитарные условия.
«В целом это уже вопрос общественного порядка и санитарного благополучия. Жители имеют право обращаться за помощью в уполномоченные органы. В подобных ситуациях инициативу может проявить жилищная инспекция», — добавила Асима Жарылгасова.
Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ожидает официальных комментариев от ответственных служб.
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