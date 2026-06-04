Полчища насекомых заполонили квартиру в Актау: видео из 9 микрорайона вызвало резонанс в соцсетях

Видео, снятое в одной из квартир в 9 микрорайоне Актау шокировало пользователей социальных сетей. На опубликованных кадрах сотни насекомых, предположительно тараканов, буквально облепили стены кухни. Корреспондент Lada.kz выясняет обстоятельства произошедшего.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Судя по записи, видео снимал представитель КСК, который представился сантехником. За кадром мужчина говорит о необходимости зафиксировать ситуацию для того, чтобы показать масштабы бедствия компетентным органам.

На записи также слышно, как, предположительно владелец квартиры утверждает, что насекомые появились из открытой штробы в помещении.

Видео вызвало бурную реакцию среди горожан. Пользователи обсуждают не только масштабы проблемы, но и возможную угрозу для соседних квартир, поскольку тараканы способны быстро распространяться по вентиляционным шахтам, инженерным коммуникациям и межквартирным перекрытиям.

Редакция Lada.kz направила запросы в КСК «Татьяна», обслуживающее дома 9 микрорайона, а также в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. На момент публикации ответы получены не были.

Ситуацию прокомментировала бывший руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля, эксперт в сфере санэпидконтроля Асима Жарылгасова.

По ее словам, сегодня государственные органы санитарно-эпидемиологического контроля не осуществляют надзор за состоянием жилых квартир. Однако, проблему по словам эксперта, нельзя пускать на самотек.

«Жилье выведено из компетенции санитарно-эпидемиологической службы. У ведомства остались санитарные нормы, но контроль за частными квартирами не осуществляется. Вместе с тем подобные случаи нельзя оставлять без внимания. Необходимо, чтобы специалисты разных служб объединились и приняли меры», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что массовое распространение насекомых может представлять угрозу для здоровья жителей дома и создавать неблагоприятные санитарные условия.

«В целом это уже вопрос общественного порядка и санитарного благополучия. Жители имеют право обращаться за помощью в уполномоченные органы. В подобных ситуациях инициативу может проявить жилищная инспекция», — добавила Асима Жарылгасова.

Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ожидает официальных комментариев от ответственных служб.