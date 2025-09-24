Ад в многоэтажке: квартира-рассадник клопов и тараканов довела жителей Актау до слёз

Қазақ тіліне аудару

В Актау соседи одного из четырёхэтажных галерейных домов в отчаянии: в квартире на последнем этаже развели антисанитарию и рассадник насекомых, от которых массово страдают все жильцы. Дезинфекторы отказываются работать, пока не будут приняты радикальные меры, а официальные инстанции, санэпидконтроль и полиция пока не видят законного решения данной проблемы, передает Lada.kz .

Со слов соседей, в квартире проживает мужчина с проблемой алкоголизма, к нему постоянно приходят такие же «друзья», они держат десятки кошек, не вывозят мусор, и таким образом довели помещение до ужасного состояния. Из-за этого, утверждают жильцы, в подъезде и квартирах соседей расплодились тараканы и клопы – распространение настолько сильное, что обычные обработки не помогают.

Мы уже не знаем, куда бежать. Регулярно почти все квартиры обрабатывают от клопов и тараканов, но без обработки источника заражения это бесполезно. Надеяться на то, что этот человек самостоятельно проведет необходимые мероприятия, было бессмысленно. Мы с соседями решили совместными усилиями нанять дезинфектора. Скинулись деньгами, пригласили ребят, они зашли, увидели этот кошмар и отказались работать. Сказали, что чистка данного помещения бесполезна без полного снятия полов, обоев и выброса мебели, - жалуются люди.

Участковый, по сообщению жильцов, обещал вернуться на место и проработать возможные варианты решения проблемы: от поиска родственников (например, сына собственника) до бытовых мер и консультаций с профильными службами. В разговоре с соседями он упомянул возможность госпитализации владельца злополучного жилья в наркологическое учреждение при наличии соответствующих оснований и заявления от родных. При этом жильцы признают, что процедурные и юридические шаги сложны и требуют времени.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции области, в пустую квартиру должны прийти сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля и обработать источник заражения дома. Только вот у самих специалистов на этот счет другие аргументы.

По словам жильцов, в учреждении им отказали, заявив, что у службы нет полномочий для принудительной обработки чужой частной квартиры и что «руки связаны» законом.

Они говорят: мы ничего не можем, к сожалению. Единственное, что вы можете, – через полицию, через участкового, - говорят соседи, добавляя, что готовят ходатайство в суд и собирают подписи жильцов.

Как рассказали соседи, дезинфекторы, осмотрев квартиру, констатировали сильное заражение: обработка «по верхам» не даст результата, пока не будет произведена капитальная уборка внутри – вплоть до демонтажа напольных покрытий, снятия обоев и утилизации загрязнённой мебели. Но за чей счёт это делать и кто должен принудить владельца – остаётся ключевым вопросом.

Юридические пути, которые обсуждают жильцы, включают жалобы в полицию, сбор подписей и обращение в суд с требованием о принудительном приведении жилья в надлежащее санитарное состояние. Люди также планируют подробно зафиксировать отказы коммунальных служб и дезинфекторов – делать акты и фото-, видеодоказательства, чтобы иметь возможность добиться разрешения ситуации через исполнительную службу или суд.

Эксперты в области коммунального права подчёркивают: вторжение в частную собственность возможно в установленном законом порядке – через суд и при наличии решения о принудительном исполнении, а также при выявлении угрозы для окружающих, подтверждённой соответствующими ведомствами (санитарными заключениями и т. п.). До принятия таких решений службы действительно ограничены в действиях, особенно, если речь идёт о частной квартире.

Между тем жильцы соседних квартир продолжают терпеть последствия сложившихся обстоятельств. По их словам, после нескольких обработок в подъездах и квартирах проблема возвращается вновь:

«Мы платим за услуги, тратим время и силы, но без устранения первопричины – соседской антисанитарии – это всё вхолостую».

Соседи создали чат для координации действий и обмена информацией; некоторые уже говорят о намерении обратиться в местные СМИ и надзорные органы, чтобы привлечь к проблеме внимание руководства города.

Жильцы просят помощи и совета: куда ещё податься, какие документы собрать и как ускорить процесс принудительного приведения квартиры в надлежащее санитарное состояние, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителей. В то же время они требуют от коммунальных и контролирующих органов более оперативной реакции – ведь речь идёт о здоровье сотен людей, которые живут в одном доме.