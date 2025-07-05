Клопы, крысы, комары: с какими вредителями борются жители Актау

В Актау участились жалобы на появление клопов, тараканов, комаров, блох и крыс. Об этом рассказала директор ТОО «Медик-Гигиенист» Ольга Смирнова, передает Lada.kz .

Фото: акимат Актау

По словам специалиста, проблема клопов остаётся актуальной. Насекомые легко перемещаются по городу, заражая квартиры. Попадают они в дома с мебелью, одеждой и даже через окна, особенно на первых этажах. Бывает, что люди продают заражённое жильё, чтобы избавиться от проблемы. Указать конкретные очаги заражения невозможно, клопы встречаются по всему Актау.

«Заражённую мебель жители выносят на мусорку, а клопы спустя короткое время всё равно возвращаются в квартиры. В этом случае первыми страдают жильцы первых этажей. В Актау бывают случаи, когда продают квартиру с клопами, чтобы купить новую — без клопов», — рассказала Ольга Смирнова.

После долгого отсутствия возвращаются и тараканы. Как отмечает Ольга Смирнова, старшее поколение знает, что главное в борьбе с ними — гигиена. Без воды и пищевых отходов тараканы быстро уходят.

Жители Приморского массива и домов с затопленными подвалами всё чаще жалуются на комаров. Их основное место размножения — небольшое болотце рядом с КОС-1. Оттуда насекомые разлетаются на десятки километров. Мошкара активно размножается и во влажных подвалах.

С наступлением тепла в городе появляются блохи. Каждый год вспыхивают споры о причинах: одни винят бездомных животных, другие жалуются на антисанитарию и влажность подвалов. Как уточняет Смирнова, животные могут быть переносчиками, но основная причина — сырые, неубранные подвалы. В этом году обрабатывались даже детские площадки, потому что блохи появились и там, активно кусая детей.

Проблемой стали и крысы, особенно на набережной. Весенняя дератизация не дала устойчивого результата: грызуны находят корм — рыбу и раков, выброшенных штормом, а также остатки еды после пикников. Также крысы массово появляются в частных домах и новых микрорайонах, где есть доступ к корму, предназначенному для домашних животных.

Ещё одна беда новых районов — термиты. При строительстве почву под дома больше не обрабатывают, как это делалось раньше. Из-за этого термиты атакуют жильё с первых лет эксплуатации.

Как подчёркивает Ольга Смирнова, успех в борьбе с вредителями зависит от слаженных действий самих жильцов. Если проводить дезинсекцию выборочно, насекомые просто мигрируют из одной квартиры в другую и обратно. Эффективнее обрабатывать сразу весь подъезд или дом. При этом важно поддерживать чистоту и убирать пищевые отходы, чтобы не создавать условия для размножения вредителей.

Сегодня ТОО «Медик-Гигиенист» работает преимущественно с бизнесом: управляющие компании неохотно оплачивают услуги, а подвалы зачастую остаются сырыми и захламлёнными, что сводит эффективность обработки к нулю.