В Жетыбае запустили опреснительную станцию

В селе Жетыбай Каракиянского района производственную станцию по очистке и опреснению воды «Едил» открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Фото: акимат МО

Обновленный объект позволяет обеспечить бесперебойным доступом к питьевой воде более 20 тысяч жителей сел Жетыбай и Мунайшы, а также 15 промышленных предприятий.

Предприятие оснащено современными технологиями - внедрена многоступенчатая система очистки и обеззараживания воды, установлены блок дисковой фильтрации, тонкослойные отстойники, системы дозирования гипохлорита натрия и коагулянтов, мультимедийные фильтры. Также проложено 2 километра водопроводных сетей и введены в эксплуатацию новые модульные насосные станции производительностью 260–300 кубометров воды в час.

В сутки завод опресняет 6,5 тысячи кубометров воды.

Как отметил глава региона Нурдаулет Килыбай, до перезапуска станции в летний период вода жителям села подавалась по графику. Теперь же графики подачи воды полностью отменены.

По словам специалистов, внедрённые технологии позволяют очищать воду в соответствии с международными стандартами и обеспечивать жителей безопасной питьевой водой.