Летний сезон в Мангистау: как регион готовится к жаре

Основная проблема Актау теперь заключается не в дефиците мощностей по производству воды и электроэнергии, а в высоком уровне изношенности передающих сетей. Об этом сообщают ответственные управления акимата Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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Как рассказала Бердибек Картбаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ, суточная потребность региона в воде составляет 200-210 тысяч кубов, тогда как производство – 250 тысяч кубов. На сегодня ресурсов хватает, чтобы обеспечить жителей Мангистауской области питьевой водой, в том числе в период пиковой нагрузки – в летнюю жару, заверяют в акимате. Мангистауской области удалось преодолеть дефицит водоснабжения и выйти на небольшой профицит.

Как рассказал руководитель областного управления водных ресурсов и ирригации Нурлан Орынбасаров на площадке ЦОКа, для решения проблемы вододефицита в прошлом году ввели в эксплуатацию три проекта: строительство комплекса опреснительных установок и водохранилища мощностью 5 тысяч кубометров в сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района, строительство опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в районе Токмак курортной зоны Кендерли, а также установка опреснительной установки мощностью 10 тысяч кубометров в сутки в селе Курык.

В настоящее время реализуются три крупных проекта общей мощностью 96 тысяч кубометров в сутки.

Так, на территории МАЭКа ведутся строительно-монтажные работы, которые позволят увеличить объем производства пермеата на 24 тысячи кубометров в сутки. Разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) для строительства опреснительной установки мощностью 12 тысяч кубометров в сутки на территории предприятия.

Ведётся подготовка ПСД для третьего этапа увеличения мощности производства питьевой воды опреснительного завода «Каспий» до 60 тысяч кубометров в сутки и доведение его общей производительности до 100 тысяч кубометров.

Нурлан Орынбасаров отметил, что реализация этих проектов позволит жителям региона полностью удовлетворять свои потребности в питьевой воде до 2040 года.

В Мангистау также осуществляется модернизация водопроводных и канализационных сетей. Общая протяженность водопроводных сетей в Актау составляет 498 км, и 408 из них изношены. Протяженность канализационных сетей составляет 333 км, из которых 252 км также имеют высокую степень износа.

«В рамках первого этапа были реализованы 18 проектов по реконструкции водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах 1-6. В рамках проекта также отремонтированы 42,59 км водопроводных и 16,8 км канализационных сетей, реконструированы 5 канализационных насосных станций. В результате износ водопроводных сетей снизился с 82% до 73%, а износ канализационных сетей - с 75% до 70%», - сообщил Нурлан Орынбасаров.

На втором этапе будут проведены реконструкционные работы в микрорайонах 7, 8, 9, 14, 15, 22, 23 и 24 города Актау. В рамках этих проектов будут отремонтированы 100,3 километра водопроводных и 64,58 километра канализационных сетей.

Получены положительные заключения экспертов по восьми проектам реконструкции водопроводных и канализационных сетей в указанных микрорайонах.

В этом году начнутся работы по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 7 и 8 микрорайонах Актау.

Большую тревогу мангистаусцев вызывает вопрос обеспечения электроэнергией. В Актау аварийные отключения стали обыденностью. Например, часто происходят отключения в 14 микрорайоне. Жильцы связывают такую высокую аварийность с точечной застройкой и многократным усилением нагрузки на сети.

Из-за климатических условий региона (температура летом нередко превышает +40 °C) в квартирах, офисах и магазинах круглосуточно работают кондиционеры и сплит-системы. Реальное потребление жилых домов в жару мгновенно перекрывает все заложенные советские проектные нормы электроснабжения. В областном центре пиковая нагрузка на сети составляет 200 МВт.

Основой энергетики Мангистау является ТОО «МАЭК», которое покрывает потребности как населения, так и крупных нефтегазовых и промышленных предприятий. На долю главного энергетического узла региона приходится подавляющая часть всей выработки — 600 МВт. Ещё до 200 МВт производят изолированные ведомственные источники и объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Таким образом, сообщил Бердибек Картбаев, существующих мощностей хватает для обеспечения мангистаусцев электроэнергией. Главной проблемой в этом вопросе остаётся высокая изношенность электросетей. Износ городских электрических кабельных сетей приближается к 70%, и в жару они перегреваются от сверхнагрузок и выгорают, из-за чего отдельные дома или целые микрорайоны остаются без электричества.

В январе этого года городские власти отчитались о завершении строительства подстанций ХАБ-1 и ХАБ-2 мощностью 110/10 кВ и прокладке электросетей от подстанции ХАБ-1 к 13 новым микрорайонам. Для снижения нагрузки были модернизированы и введены в эксплуатацию 20 трансформаторных подстанций. В рамках первого этапа полностью обновлены сети протяжённостью 22,5 километра, на втором этапе планируется обновление ещё 54,4 километра.

Всего в Актау проложено 485 километров линий электропередачи.

Таким образом, дефицита питьевой воды или электроэнергии мангистауские власти не прогнозируют. Главным источником нестабильности может стать высокая аварийность на сетях электроснабжения.