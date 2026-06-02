Жители двух микрорайонов Актау уже полмесяца живут без горячей воды

В редакцию Lada.kz обратились жители 3А и 3Б микрорайонов. По их словам, горячая вода отсутствует уже более двух недель, тогда как в других микрорайонах города горячее водоснабжение уже восстановлено. Ситуацию прокомментировали в акимате Мангистауской области и ГКП «КЖСА».

Фото автора

По словам жителей, горячее водоснабжение было отключено одновременно с завершением отопительного сезона и до сих пор не восстановлено.

Во всем городе уже есть горячая вода, а у нас её нет. Мы обращались и в ГКП «КЖСА», и в КСК, но нам сообщили, что горячей воды у нас не будет всё лето, и подключат её только с отоплением осенью. Почему мы должны страдать всё лето? Почему коммунальные службы даже не пытаются решить проблему? Хорошо тем, у кого есть бойлер, а я, например, пенсионерка и не имею возможности его приобрести. Теперь не знаю, что делать, — пожаловалась жительница 3А микрорайона.

Редакция обратилась за комментарием в ГКП «КЖСА». Там сообщили, что в микрорайонах 3А и 3Б подрядной организацией ТОО «АстанаИнжСтрой» были проложены новые трубопроводы, однако на сегодняшний день данные сети ещё не переданы им на баланс.

По этому вопросу главный инженер Серик Турарбекулы уведомил руководство и ведёт соответствующую работу по его решению, — сообщили в коммунальной службе.

Поскольку компания «Астана Инж Строй» проводила работы по заказу областного акимата, редакция также запросила комментарий в областной администрации. Там разъяснили ситауцию:

С 12 по 15 мая ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «КЖСА» провели плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей Актау. После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение в городе было возобновлено. С 16 мая текущего года подача горячей воды со стороны ТОО «МАЭК» осуществляется в штатном режиме по тупиковой схеме, предусмотренной для межотопительного периода. Система работы центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного в 1-м микрорайоне, предусматривает подогрев холодной водопроводной воды с последующей подачей потребителям микрорайонов 3А и 3Б. В связи с тем, что ТОО «МАЭК» осуществляет подачу горячей воды по тупиковой схеме, указанный ЦТП не имеет возможности осуществлять подогрев холодной воды в штатном режиме. В настоящее время для обеспечения полноценной работы ЦТП рассматривается возможность со стороны ТОО «МАЭК» запуска двухтрубной системы теплоснабжения, предусматривающей подающий и обратный трубопроводы. В случае скорейшего решения данного вопроса подача горячей воды в указанный микрорайон будет возобновлена.

Напомним, в Актау с 16 мая возобновили горячее водоснабжение.