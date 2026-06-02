Пляжи и базы
01.06.2026, 19:45

Жители двух микрорайонов Актау уже полмесяца живут без горячей воды

Коммунальная жизнь Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 3А и 3Б микрорайонов. По их словам, горячая вода отсутствует уже более двух недель, тогда как в других микрорайонах города горячее водоснабжение уже восстановлено. Ситуацию прокомментировали в акимате Мангистауской области и ГКП «КЖСА». 

Фото автора
Фото автора

По словам жителей, горячее водоснабжение было отключено одновременно с завершением отопительного сезона и до сих пор не восстановлено.

Во всем городе уже есть горячая вода, а у нас её нет. Мы обращались и в ГКП «КЖСА», и в КСК, но нам сообщили, что горячей воды у нас не будет всё лето, и подключат её только с отоплением осенью. Почему мы должны страдать всё лето? Почему коммунальные службы даже не пытаются решить проблему? Хорошо тем, у кого есть бойлер, а я, например, пенсионерка и не имею возможности его приобрести. Теперь не знаю, что делать, — пожаловалась жительница 3А микрорайона.

Редакция обратилась за комментарием в ГКП «КЖСА». Там сообщили, что в микрорайонах 3А и 3Б подрядной организацией ТОО «АстанаИнжСтрой» были проложены новые трубопроводы, однако на сегодняшний день данные сети ещё не переданы им на баланс.

По этому вопросу главный инженер Серик Турарбекулы уведомил руководство и ведёт соответствующую работу по его решению, — сообщили в коммунальной службе.

Поскольку компания «Астана Инж Строй» проводила работы по заказу областного акимата, редакция также запросила комментарий в областной администрации. Там разъяснили ситауцию:

С 12 по 15 мая ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «КЖСА» провели плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей  Актау. После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение в городе было возобновлено.  С 16 мая текущего года подача горячей воды со стороны ТОО «МАЭК» осуществляется в штатном режиме по тупиковой схеме, предусмотренной для межотопительного периода. Система работы центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного в 1-м микрорайоне, предусматривает подогрев холодной водопроводной воды с последующей подачей потребителям микрорайонов 3А и 3Б. В связи с тем, что ТОО «МАЭК» осуществляет подачу горячей воды по тупиковой схеме, указанный ЦТП не имеет возможности осуществлять подогрев холодной воды в штатном режиме. В настоящее время для обеспечения полноценной работы ЦТП рассматривается возможность со стороны ТОО «МАЭК» запуска двухтрубной системы теплоснабжения, предусматривающей подающий и обратный трубопроводы. В случае скорейшего решения данного вопроса подача горячей воды в указанный микрорайон будет возобновлена.

Напомним, в Актау с 16 мая возобновили горячее водоснабжение.

Комментарии

1 комментарий(ев)
camel
в 28а-5 горячая вода до сих пор не появлялась
01.06.2026, 17:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь