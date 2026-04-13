Перед отключением отопления в Актау проведут испытания тепловых сетей

ТОО «МАЭК» 15 апреля будут проводиться испытания тепловой сети на расчетную температуру теплоносителя. В связи с этим в Актау временно отключат горячее водоснабжение, передает Lada.kz .

По информации пресс-службы ТОО «МАЭК», тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года.

Это необходимо для своевременного выявления возможных дефектов трубопроводов, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций. В период проведения испытательных работ горячее водоснабжение в городе Актау будет временно отключено, - сообщили в компании.

Пресс-служба энергопредприятия просит жителей во избежание несчастных случаев во время проведения испытаний не приближаться к трубопроводам тепловых сетей ближе чем на 10 метров.

В случае обнаружения утечек или порывов трубопроводов просьба незамедлительно сообщать:

на внутриквартальных тепловых сетях – в ГКП «КЖСА» по номерам телефонов: +7 (7292) 60-53-16, 60-53-22;

на магистральных тепловых сетях – в ТОО «МАЭК» по номерам телефонов: +7 (7292) 56-14-98, 56-14-18.

После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение на город будет возобновлено при условии отсутствия выявленных дефектов, - заключили в компании.

