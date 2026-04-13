Перед отключением отопления в Актау проведут испытания тепловых сетей

ТОО «МАЭК» 15 апреля будут проводиться испытания тепловой сети на расчетную температуру теплоносителя. В связи с этим в Актау временно отключат горячее водоснабжение, передает Lada.kz.
По информации пресс-службы ТОО «МАЭК», тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года.
Это необходимо для своевременного выявления возможных дефектов трубопроводов, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций. В период проведения испытательных работ горячее водоснабжение в городе Актау будет временно отключено, - сообщили в компании.
Пресс-служба энергопредприятия просит жителей во избежание несчастных случаев во время проведения испытаний не приближаться к трубопроводам тепловых сетей ближе чем на 10 метров.
В случае обнаружения утечек или порывов трубопроводов просьба незамедлительно сообщать:
После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение на город будет возобновлено при условии отсутствия выявленных дефектов, - заключили в компании.
Напомним, сегодня, 13 апреля, стала известна точная дата отключения отопления в Актау.
Комментарии0 комментарий(ев)