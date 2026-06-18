Долой с пляжа: в Актау берег очищают от стихийной торговли

Набережная Актау с наступлением летнего сезона привлекает предприимчивых торговцев возможностью заработать на прокате навесов и прочих приспособлений для отдыха у моря. При этом никаких разрешительных документов у них нет, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

В акимате напомнили, что осуществление предпринимательской деятельности без соответствующих разрешительных документов влечёт ответственность в соответствии с законодательством, и призвали вести предпринимательскую деятельность исключительно при наличии необходимого пакета документов.

Напомним, в 2025 году отдыхающих возмутило, что вся береговая линия Солдатского пляжа была заставлена многочисленными палатками, юртами и топчанами. В акимате после обращений граждан демонтировали около таких 150 объектов.