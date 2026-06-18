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18.06.2026, 18:49

КЖСА Актау опубликовали список обслуживающих участков

Коммунальная жизнь 0 1 807 Ольга Максимова

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» опубликовали информацию об обслуживающих участках, куда можно обращаться по вопросам водоснабжения и водоотведения, передаёт Lada.kz.

КЖСА в Актау. Фото: 2Gis
КЖСА в Актау. Фото: 2Gis

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Для обслуживания населения в Актау работает четыре участка, куда можно обращаться по вопросам показаний приборов учета воды, обследования инженерных сетей и оборудования, начислений, задолженности и другим, касающимся водоснабжения и водоотведения.

Участки работают со вторника по субботу с 08:30 до 17:30. Перерыв на обед - с 12:30 до 13:30.

Участок №1

  • Адрес: 10 мкр, дом 13, кабинет 1.
  • Обслуживает микрорайоны: 1, 1В, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23 и Маяк.
  • Телефон: 8 777 781 59 41.

Участок №2

  • Адрес: 12 мкр, дом 26, квартира 1 (вход с балкона).
  • Обслуживает микрорайоны: 12, 14, 16, 19, 19А и 40.
  • Телефоны: 8 777 781 59 46; 8 700 144 23 58 и 8 700 144 23 53.

Участок №3

Адрес: 28 мкр, дом 34, квартира 4

Обслуживает микрорайоны: 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 38, 39, Толкын-1, Толкын-2, Шыгыс-1, Шыгыс-2 и Шыгыс-3.

Телефоны: 8 777 781 59 47 и 8 700 530 16 14.

Участок №4

Адрес: 13 мкр, дом 52А, квартира 6

Обслуживает микрорайоны: 13, 15, 17, 18, 18А, 20, 20А, 41 и Самал.

Телефон: 8 700 530 14 93.

Напомним, ранее КЖСА обратилось к жителям Актау с напоминанием о необходимости своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги и пригрозили мерами принудительного взыскания.

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