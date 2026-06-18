КЖСА Актау опубликовали список обслуживающих участков

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» опубликовали информацию об обслуживающих участках, куда можно обращаться по вопросам водоснабжения и водоотведения, передаёт Lada.kz.
Для обслуживания населения в Актау работает четыре участка, куда можно обращаться по вопросам показаний приборов учета воды, обследования инженерных сетей и оборудования, начислений, задолженности и другим, касающимся водоснабжения и водоотведения.
Участки работают со вторника по субботу с 08:30 до 17:30. Перерыв на обед - с 12:30 до 13:30.
Участок №1
Участок №2
Участок №3
Адрес: 28 мкр, дом 34, квартира 4
Обслуживает микрорайоны: 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 38, 39, Толкын-1, Толкын-2, Шыгыс-1, Шыгыс-2 и Шыгыс-3.
Телефоны: 8 777 781 59 47 и 8 700 530 16 14.
Участок №4
Адрес: 13 мкр, дом 52А, квартира 6
Обслуживает микрорайоны: 13, 15, 17, 18, 18А, 20, 20А, 41 и Самал.
Телефон: 8 700 530 14 93.
Напомним, ранее КЖСА обратилось к жителям Актау с напоминанием о необходимости своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги и пригрозили мерами принудительного взыскания.
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