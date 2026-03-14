Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.03.2026, 08:51

В КЖСА озвучили долги жителей Актау за коммунальные услуги

Общество 0 1 865 Ольга Максимова

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» озвучили долги потребителей перед производителями и транспортировщиками коммунальных благ. Сумма задолженности возрастает, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: inbusiness.kz

Жителям Актау напомнили о необходимости своевременно оплачивать энергоресурсы и коммунальные услуги. Речь идёт об оплате питьевой, технической и горячей воды, тепловой энергии в ТОО «МАЭК», а также услуг водоснабжения, водоотведения и отопления в ГКП «КЖСА».

По данным КЖСА, общая сумма задолженности остаётся значительной: долги населения перед ТОО «МАЭК» составляют 2 367 785 923,73 тенге (в прошлом месяце - 2 208 377 565,44 тенге), бюджетных учреждений - 14 054 035,70 тенге (13 150 670,91 тенге), а также юридических лиц - 476 824 707,48 тенге (442 080 600,52 тенге в прошлом месяце).

Задолженность потребителей перед ГКП «КЖСА»:

население - 309 085 120,04 тенге;
котельные - 41 851 831,81 тенге;
Акшукур и Сайын Шапагат - 15 186 234,63 тенге;
бюджетные учреждения - 48 418 911,24 тенге;
юридические лица - 143 720 494,99 тенге.

В коммунальном предприятии напомнили, что оплату МАЭКу и КЖСА необходимо производить ежемесячно до 25 числа. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг, начисляется пеня и принудительного взыскания долга.

Напомним, жители Актау из-за чехарды с подрядчиками уже третий месяц не получают квитанции об оплате коммунальных услуг на бумажных носителях.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь