В КЖСА озвучили долги жителей Актау за коммунальные услуги

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» озвучили долги потребителей перед производителями и транспортировщиками коммунальных благ. Сумма задолженности возрастает, передаёт Lada.kz .

Жителям Актау напомнили о необходимости своевременно оплачивать энергоресурсы и коммунальные услуги. Речь идёт об оплате питьевой, технической и горячей воды, тепловой энергии в ТОО «МАЭК», а также услуг водоснабжения, водоотведения и отопления в ГКП «КЖСА».

По данным КЖСА, общая сумма задолженности остаётся значительной: долги населения перед ТОО «МАЭК» составляют 2 367 785 923,73 тенге (в прошлом месяце - 2 208 377 565,44 тенге), бюджетных учреждений - 14 054 035,70 тенге (13 150 670,91 тенге), а также юридических лиц - 476 824 707,48 тенге (442 080 600,52 тенге в прошлом месяце).

Задолженность потребителей перед ГКП «КЖСА»:

население - 309 085 120,04 тенге;

котельные - 41 851 831,81 тенге;

Акшукур и Сайын Шапагат - 15 186 234,63 тенге;

бюджетные учреждения - 48 418 911,24 тенге;

юридические лица - 143 720 494,99 тенге.

В коммунальном предприятии напомнили, что оплату МАЭКу и КЖСА необходимо производить ежемесячно до 25 числа. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг, начисляется пеня и принудительного взыскания долга.

Напомним, жители Актау из-за чехарды с подрядчиками уже третий месяц не получают квитанции об оплате коммунальных услуг на бумажных носителях.