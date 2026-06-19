Дом без хозяина? Жители Актау сами решали проблему с отключением электричества

Жильцы дома №3 во 2 микрорайоне столкнулись с неожиданной проблемой: после отключения электричества выяснилось, что их дом больше не обслуживается электроснабжающей организацией, а обслуживающая компания заявила об отсутствии средств на ремонт. В итоге жильцам пришлось самостоятельно оплачивать работу электрика, сообщает Lada.kz .

Фото 2GIS

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №3 во 2 микрорайоне, которые рассказали о коммунальном коллапсе, возникшем после отключения электроэнергии.

По их словам, после аварии они обратились в АУЭС, однако там сообщили, что договор на обслуживание дома был расторгнут еще два месяца назад и теперь ответственность за внутридомовые сети несет обслуживающая организация – ТОО «Нуреке Сервис». Однако в обслуживающей компании им заявили, что средств на проведение работ нет.

У нас странная ситуация. В доме отключили электричество, мы позвонили в АУЭС, и там сказали, что уже два месяца как расторгли с нами договор и теперь нас должен обслуживать ЖЭК – «Нуреке Сервис». Соседи позвонили в обслуживающую организацию, но там ответили, что у них нет денег нас обслуживать. В итоге жильцы сами наняли электрика и заплатили ему 20 тысяч тенге, чтобы устранить проблему. Получается, ни АУЭС нас не обслуживает, ни «Нуреке Сервис» не хочет этим заниматься. Почему так происходит и кто в итоге отвечает за наш дом?, - задаются вопросом жители.

Для выяснения обстоятельств корреспондент Lada.kz обратился в городской акимат.

После обращения редакции на связь вышли представители ТОО «Нуреке Сервис». В компании подтвердили поступление заявки и сообщили, что причиной отключения стал обрыв кабеля в штробе галереи. В организации заявили, что они несут ответственность за содержание внутридомовых инженерных сетей.