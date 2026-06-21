18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.37
559.77
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.06.2026, 19:51

Как оплатить природный газ в Мангистау

Коммунальная жизнь 0 1 365 Лиана Рязанцева

В Мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили о запуске мобильного приложения, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Похожие новости

В производственном филиале сообщили, что для потребителей природного газа запущено мобильное приложение на платформе eGov Mobile.

Теперь пользователи приложения могут самостоятельно передавать показания газовых счетчиков в онлайн-режиме. При этом правильность введенных данных автоматически проверяется с помощью искусственного интеллекта. Система сопоставляет фотографию счетчика с введенными показаниями и выявляет возможные расхождения еще до отправки данных. Это позволяет избежать ошибок и опечаток при ручном вводе, защищает пользователя от некорректных начислений и исключает необходимость дополнительной проверки со стороны контролера. Таким образом, пользователи экономят время и получают возможность оплачивать услуги на основе фактических показаний, - рассказали в компании.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением АО «QazaqGaz Aimaq» на платформе eGov Mobile, необходимо:

Авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile.

Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать сервис «QazaqGaz Aimaq».

Далее дать согласие на предоставление данных и проверить корректность отображаемой информации о пользователе.

Ввести номер лицевого счета, после чего система покажет список привязанных приборов учета и указать актуальные показания нужного счетчика.

Затем загрузить фотографию каждого счетчика – искусственный интеллект сверит изображение с введенными показаниями и нажать кнопку «Передать показания».

Отмечается, что перейти в сервис можно также через тематический баннер на главной странице приложения.

Показания принимаются с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.

0
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь