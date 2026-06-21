Как оплатить природный газ в Мангистау

В Мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» сообщили о запуске мобильного приложения, передает Lada.kz .

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В производственном филиале сообщили, что для потребителей природного газа запущено мобильное приложение на платформе eGov Mobile.

Теперь пользователи приложения могут самостоятельно передавать показания газовых счетчиков в онлайн-режиме. При этом правильность введенных данных автоматически проверяется с помощью искусственного интеллекта. Система сопоставляет фотографию счетчика с введенными показаниями и выявляет возможные расхождения еще до отправки данных. Это позволяет избежать ошибок и опечаток при ручном вводе, защищает пользователя от некорректных начислений и исключает необходимость дополнительной проверки со стороны контролера. Таким образом, пользователи экономят время и получают возможность оплачивать услуги на основе фактических показаний, - рассказали в компании.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением АО «QazaqGaz Aimaq» на платформе eGov Mobile, необходимо:

Авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile.

Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать сервис «QazaqGaz Aimaq».

Далее дать согласие на предоставление данных и проверить корректность отображаемой информации о пользователе.

Ввести номер лицевого счета, после чего система покажет список привязанных приборов учета и указать актуальные показания нужного счетчика.

Затем загрузить фотографию каждого счетчика – искусственный интеллект сверит изображение с введенными показаниями и нажать кнопку «Передать показания».

Отмечается, что перейти в сервис можно также через тематический баннер на главной странице приложения.

Показания принимаются с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего месяца.