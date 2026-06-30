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30.06.2026, 16:36

Злостным неплательщикам в Актау ставят заглушки в канализацию

Коммунальная жизнь 0 3 185 Лиана Рязанцева

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) напомнили жителям Актау о последствиях несвоевременной оплаты услуг водоотведения. Для борьбы со злостными неплательщиками предприятие применяет меру в виде установки специальных заглушек на канализационные сети квартир должников передаёт Lada.kz.

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В ГКП «КЖСА» призвали жителей Актау своевременно оплачивать услуги водоотведения. На предприятии предупредили, что при наличии задолженности квартиры могут быть отключены от системы канализации.

В отношении должников будет применяться ограничение услуги водоотведения путём установки специальных заглушек на канализационную систему.

Ежедневно в Актау на квартиры должников устанавливаются специальные заглушки через крышу многоквартирных домов. Данная технология позволяет ограничить услугу водоотведения без доступа в квартиру. При этом соседи не испытывают никаких неудобств, поскольку ограничение касается только жилья должника. После установки заглушки пользоваться канализацией становится невозможно, а самостоятельно извлечь ее без участия специалистов предприятия технически нельзя. Перед отключением мы заблаговременно уведомляем должников о предстоящем ограничении услуги, предоставляя им возможность погасить задолженность до установки заглушки. Канализационные услуги являются одной из важнейших коммунальных услуг в повседневной жизни, а их стабильное и бесперебойное предоставление напрямую зависит от своевременной оплаты потребителями, — отметили в КЖСА.

В ГКП «КЖСА» призвали жителей своевременно оплачивать услуги водоотведения. На предприятии отметили, что установка заглушек применяется в отношении должников, сумма задолженности которых достигла 10 тысяч тенге и более.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
А как бороться с ГКП «КЖСА»????? Пусть с себя начнут! Посмотрите что творится в городе после их работ!
30.06.2026, 12:48
NikolayS28122000
NikolayS28122000
Ерунда эти заглушки ! За пять минут их удалить можно ! :)
30.06.2026, 12:03
Beloff
Beloff
Что гласит Конституция?
30.06.2026, 11:39
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