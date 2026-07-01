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01.07.2026, 16:15

Очистные сооружения в Актау могут модернизировать за счет иностранных инвесторов

Коммунальная жизнь 0 2 860 Наталья Вронская

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай обсудил с представителями международной компании Metito Utilities Limited реализацию проекта по модернизации канализационных очистных сооружений №1 (КОС-1) в Актау. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникацией региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел встречу с делегацией международной компании Metito Utilities Limited, специализирующейся на строительстве и эксплуатации объектов водной инфраструктуры. Стороны обсудили перспективы модернизации канализационных очистных сооружений №1 (КОС-1) в Актау.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, сегодня в областном центре работают два комплекса очистных сооружений общей производительностью 18–20 тысяч кубометров сточных вод в сутки. В конце 2025 года была введена в эксплуатацию вторая очередь КОС-2. При этом износ КОС-1 достиг 80%, что требует полной модернизации объекта.

Представители компании презентовали концепцию проекта, которая предусматривает проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание нового комплекса мощностью 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

По словам Нурдаулета Килыбая, обновление очистных сооружений позволит значительно повысить надежность системы водоотведения, улучшить экологическую ситуацию и создать условия для дальнейшего развития Актау.

«Модернизация инженерной инфраструктуры Актау — стратегическая задача, напрямую связанная с качеством жизни населения, экологической безопасностью и развитием города. Мы заинтересованы в привлечении международных инвесторов, обладающих современными технологиями и успешным опытом реализации подобных проектов, и готовы оказать всестороннюю поддержку этой инициативе», — отметил аким области.

Компания Metito Utilities Limited более 25 лет реализует проекты государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения. За это время ею реализовано свыше 35 крупных инфраструктурных проектов в различных странах мира.

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