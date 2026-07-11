В ряде микрорайонов Актау отключат питьевую воду до утра

В Актау в ночь на 11 июля временно ограничат подачу питьевой воды в нескольких микрорайонах города. Это связано с проведением ремонтных работ на насосном оборудовании ЦУВС-4, передает Lada.kz со ссылкой на единый контакт-центр 109 Мангистауской области.

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По информации коммунальной службы, подача воды будет прекращена 11 июля с 02:00 до 07:00.



Под ограничение попадут:

- жилой массив Самал-2;

- 16 микрорайон (за исключением домов №40 и №41, а также ЖК «Абырой», «Отпан Тауэрс», White House, «Несибе» и «Айсар»);

- 17 микрорайон (кроме ЖК «Дукат» и «Жанболат»);

- 18, 18а, 19, 19а, 20 и 20а микрорайоны;

27 микрорайон — дома №39, 40, 41, 44, 45, 53, 54 и два дома №2;

- 30, 31, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 32в, 33, 34, 34а, 35, 38, 39, 40 и 41 микрорайоны;

- жилые массивы Шығыс-1, Шығыс-2 и Шығыс-3.



Коммунальное предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства.