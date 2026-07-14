В Актау отключили питьевую воду для баз отдыха

Временно прекращена подача питьевой воды в районе базы отдыха «Теплый пляж». Ограничение связано с проведением аварийного ремонта. Об этом сообщили в акимате областного центра, передает Lada.kz .

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В 16:30 часов временно прекращена подача питьевой воды потребителям района базы отдыха «Теплый пляж».

Отключение связано с проведением аварийного ремонта на трубопроводе питьевого водоснабжения. О сроках завершения ремонта и возобновлении подачи воды будет сообщено дополнительно, - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, ранее в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области рассказали, как регион подготовился к жаркому сезону.