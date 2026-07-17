В нескольких микрорайонах Актау частично отключили электроэнергию

Из-за аварийной ситуации в нескольких микрорайонах областного центра произошло частичное отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В Актау в связи с аварией на электросетях зафиксировано частичное отключение электроснабжения в 16, 17, 18 и 19 микрорайонах. Об этом сообщили в ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС).