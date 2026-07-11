Жители Мунайлы жалуются на регулярные отключения света – акимат не видит проблемы

Жители Мунайлинского района на протяжении нескольких лет страдают от регулярных отключений электричества. В летний зной у предпринимателей из-за неработающих холодильников портятся продукты и несёт ущерб бизнес, а семьи вынуждены страдать от жары не только на улице, но и дома, передаёт Lada.kz.
Жалобы на электроснабжение Мунайлинского района, в частности села Атамекен, поступают уже несколько лет подряд. Отключают сразу жилыми массивами и на долгий отрезок времени.
Например, очередное отключение было 6 июля в 22:00, и к обеденному времени следующего дня свет еще не дали. Как рассказал житель района, без света остались дома дачного массива «Горняк» (село Атамекен).
Как сообщили в акимате Мунайлинского района, отключение электроэнергии в сельском округе Атамекен произошло из-за аварии на линии электроснабжения.
«В тот же день неисправность была оперативно устранена аварийной бригадой, после чего электроснабжение было полностью восстановлено», - сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.
В акимате считают, что частые и долгие отключения не являются системной проблемой, а заверяют, что они носят эпизодический характер:
«Изредка аварийные ситуации бывают, но мы их сразу же устраняем».
Тем временем, весной этого года АО «МРЭК» сообщало о начале строительства новой электрической подстанции в Мунайлинском районе для разгрузки старой инфраструктуры, которая эксплуатируется с 1968 года. Ее износ составляет 90%.
«На фоне активного роста жилищного и коммерческого строительства в районе существующая инфраструктура подвержена значительным нагрузкам, что приводит к перегрузкам сетей. Новая подстанция обеспечит электроэнергией три крупных села: Мангистау, Баянды и Баскудук», - говорилось в распространенном сообщении.
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