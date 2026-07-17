В Актау назвали сроки восстановления электроснабжения

В ГКП «Актауское управление электрических сетей» (АУЭС) рассказали, когда жиnелям ранее обесточенных домов ждать восстановления электроснабжения, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как проинформировали в АУЭС, работа по устранению повреждений кабельной линии продолжается.

Ориентировочные сроки восстановления электроснабжения для 16 микрорайона – 2 часа, 17 микрорайона – 4 часа.

Напомним, ранее предприятие сообщило о частичном отключении от подачи электроэнергии в ряде микрорайонов. Всего без света остались 3149 абонентов.