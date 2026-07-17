В Актау пропала питьевая вода – жители нижних микрорайонов сообщают об отключении

Жители нижних микророайонов сообщают о внезапном исчезновении питьевой воды в их кранах. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано ИИ

Жители Актау с 15:45 часов стали массово сообщать об отсутствии питьевой воды. Вода пропала внезапно – от городских властей и коммунальных служб не было никаких объявлений.

Жалобы на сухие краны поступают из 4, 5, 6, 7, 8 микрорайонов.

В КЖСА в ответ на шквал сообщений от жильцов заявили, что к ним поступают заявки от 1 по 8 микрорайоны, и специалисты приступили к проверке.

Выяснилось, что в 8 микрорайоне произошел порыв, из-за которого упало давление подачи питьевой воды.

О том, когда вода появится в микрорайонах, в предприятии пока ответить не смогли.

Напомним, ранее в четырех микрорайонах областного центра сообщили об отключении электричества.