В Мангистау увеличат производство питьевой воды: что изменится для жителей Актау и районов

В Мангистауской области обсудили обеспечение жителей питьевой водой. До конца июля власти планируют увеличить мощности опреснительных заводов, завершить несколько проектов водоснабжения и стабилизировать давление в сетях Актау, а также улучшить подачу воды в Жанаозене, Мунайлинском и Тупкараганском районах, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

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В Мангистауской области обсудили вопросы обеспечения жителей качественной питьевой водой. Расширенное совещание по этой теме провел аким региона Нурдаулет Килыбай. В обсуждении приняли участие руководители профильных управлений, коммунальных предприятий и организаций, отвечающих за водоснабжение.

На совещании рассмотрели ситуацию с обеспечением питьевой водой жителей Актау, Жанаозена, Мунайлинского и Тупкараганского районов. Также участники обсудили работу действующих объектов водоснабжения, реализацию проектов по увеличению мощности опреснительных заводов, модернизацию инженерных сетей и меры, которые позволят повысить надежность системы водоснабжения региона.

По информации специалистов, объекты водоснабжения работают в штатном технологическом режиме.

В настоящее время суточная потребность жителей Актау в питьевой воде составляет 61 020 кубических метров. ТОО «МАЭК» производит 40 700 кубических метров питьевой воды в сутки, опреснительный завод «Каспий» — 35 000 кубических метров, опреснительный завод «Актау» — 5 000 кубических метров. В Мунайлинский район ежедневно подается 15 319 кубических метров питьевой воды,- отмечают специалисты коммунальных предприятий.

В акимате отметили, что в некоторых микрорайонах Актау, в основном на верхних этажах многоквартирных домов, в часы пик наблюдается снижение давления воды. По информации специалистов, это связано с особенностями работы насосного оборудования и гидравлическим режимом системы водоснабжения. Для решения проблемы сейчас проводятся технические работы по настройке насосного оборудования и стабилизации давления в водопроводной сети.

Одной из ключевых тем совещания стала реализация проектов, направленных на увеличение мощности объектов водоснабжения.

Так, до конца июля на опреснительном заводе «Каспий» завершат плановые технические работы, после чего его производительность увеличится до 40 тысяч кубометров воды в сутки. На опреснительном заводе в Курыке продолжается подготовка к запуску второй технологической установки, благодаря чему объем производства вырастет до 7 тысяч кубометров в сутки. После завершения ремонтных работ на заводе «Актау» его мощность достигнет 7,5 тысячи кубометров в сутки. Параллельно в регионе продолжается реализация инфраструктурных проектов. В селе Саин Шапагатов уже проложено три километра нового водопровода из запланированных 3,6 километра. Оставшийся участок планируется завершить до конца июля. После ввода объекта в эксплуатацию объем подачи питьевой воды в село Акшукур увеличится еще на две тысячи кубометров в сутки,- говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Отдельно на совещании остановились на вопросах стабильного водоснабжения Жанаозена, а также Мунайлинского и Тупкараганского районов. Нурдаулет Килыбай поручил руководителям профильных государственных органов и коммунальных предприятий обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов, усилить контроль за работой насосного оборудования и гидравлическим режимом системы, а также оперативно реагировать на обращения жителей.

Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что обеспечение жителей качественной питьевой водой является одной из важнейших задач исполнительных органов.

Самое главное — чтобы жители бесперебойно получали качественную питьевую воду. Для этого необходимо обеспечить эффективную работу всей системы водоснабжения, своевременно завершить модернизацию объектов, увеличить производственные мощности и держать на постоянном контроле каждый вопрос, связанный с водоснабжением. Ответственность за конечный результат несет каждый руководитель, — сказал аким области.

По итогам совещания аким Мангистауской области поручил завершить все запланированные проекты в установленные сроки. Ожидается, что после их реализации увеличится объем производства питьевой воды, повысится надежность инженерной инфраструктуры, стабилизируется давление в водопроводных сетях. Это должно улучшить водоснабжение Актау, Жанаозена, а также Мунайлинского и Тупкараганского районов.