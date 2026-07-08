В ряде микрорайонов Актау отключат питьевую воду

В верхней зоне областного центра 8 июля будет временно приостановлена подача питьевой воды. Ограничения связаны с проведением срочного ремонта на насосной станции ЦУВС-3, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщают коммунальные службы, подача питьевой воды будет прекращена 8 июля с 09:00 до 20:00. За это время специалисты проведут ремонт на насосной станции ЦУВС-3.

Под временное отключение попадут следующие микрорайоны города:

9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а и 13 микрорайоны;

верхняя часть 14 и 15 микрорайонов;

16 микрорайон (ЖК «Несибе», ЖК «White House», ЖК «Триумф», ЖК «Отпан Тауэрс»);

магазин «Каспий»;

торговый центр «Ақтау»;

ресторан «Burger King»;

17 микрорайон (ЖК «Дукат» и ЖК «Жанболат»);

24, 25, 26, 28, 28а, 29 микрорайоны, жилые массивы Толкын-1 и Толкын-2, а также 27 микрорайон, за исключением домов №39-41.

Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме.