В ряде микрорайонов Актау отключат питьевую воду

В верхней зоне областного центра 8 июля будет временно приостановлена подача питьевой воды. Ограничения связаны с проведением срочного ремонта на насосной станции ЦУВС-3, передаёт Lada.kz.
Как сообщают коммунальные службы, подача питьевой воды будет прекращена 8 июля с 09:00 до 20:00. За это время специалисты проведут ремонт на насосной станции ЦУВС-3.
Под временное отключение попадут следующие микрорайоны города:
Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме.
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