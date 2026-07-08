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07.07.2026, 19:11

В ряде микрорайонов Актау отключат питьевую воду

Общество 0 3 202 Ольга Максимова

В верхней зоне областного центра 8 июля  будет временно приостановлена подача питьевой воды. Ограничения связаны с проведением срочного ремонта на насосной станции ЦУВС-3, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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Как сообщают коммунальные службы, подача питьевой воды будет прекращена 8 июля с 09:00 до 20:00. За это время специалисты проведут ремонт на насосной станции ЦУВС-3.

Под временное отключение попадут следующие микрорайоны города:

  • 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а и 13 микрорайоны;
  • верхняя часть 14 и 15 микрорайонов;
  • 16 микрорайон (ЖК «Несибе», ЖК «White House», ЖК «Триумф», ЖК «Отпан Тауэрс»);
  • магазин «Каспий»;
  • торговый центр «Ақтау»;
  • ресторан «Burger King»;
  • 17 микрорайон (ЖК «Дукат» и ЖК «Жанболат»);
  • 24, 25, 26, 28, 28а, 29 микрорайоны, жилые массивы Толкын-1 и Толкын-2, а также 27 микрорайон, за исключением домов №39-41.

Жителей просят заранее сделать необходимый запас питьевой воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Rakka202
Rakka202
Вечно у них да ломается всё. Да купите вы уже нормальные оборудования а не постоянно чинить то что пойти поломано. Покупают низкокачественную х**р*ню какую-то по заоблачным ценам и потом удивляются что чинить оказывается надо, даже месяц не прошло. В общем, театр абсурда продолжается.
07.07.2026, 23:36
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