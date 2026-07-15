В Актау отключат и ограничат подачу технической воды

Жжителей Актау предупредили о временном отключении технической воды и возможном снижении давления сразу в десятках микрорайонов, сообщает Lada.kz .

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По информации «Каспий жылу, су арнасы», ограничения будут действовать завтра, 16 июля, с 09:00 до 18:00. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводе технической воды у дома №16 в 24 микрорайоне.

Полностью под ограничение попадут здания управления полиции, городского суда, городского отдела занятости и социальных программ, прокуратуры, учебного центра «Талан», КНБ, мебельного объекта и дом №16 в 24 микрорайоне.

Снижение давления воды возможно в десятках микрорайонов Актау. В список вошли 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, часть 16 и 17 микрорайонов, а также 18, 18А, 19, 19А, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А микрорайоны.

Снижение давления также ожидается в 30 и 41 микрорайонах, а также в жилых массивах Толкын-1, Толкын-2, Шыгыс-2 и Шыгыс-3.

В коммунальном предприятии принесли извинения жителям за временные неудобства.