Часть Актау осталась без питьевой воды

В Актау 13 июля с 12:30 до 18:00 часов будет временно приостановлена подача питьевой воды. Ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном трубопроводе ЦУВС-4, сообщает Lada.kz.
По информации коммунальной службы «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), подача воды прекращена 13 июля с 12:30 до 18:00 часов.
Уважаемые жители! В связи с безотлагательными аварийно-ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевого водоснабжения диаметром 630 мм на ЦУВС-4, будет временно прекращена подача питьевой воды. Восстановление давления в системе водоснабжения будет осуществляться поэтапно и полностью нормализуется ориентировочно к 19:00 часам, с учетом времени, необходимого для заполнения магистрального трубопровода и выхода сети на штатный режим работы, - говорится в сообщении.
Под ограничение попадут:
Напомним, ранее питьевую воду в данных микрорайонах отключали 11 июля с 02:00 до 07:00 часов из-за ремонтных работ на насосном оборудовании ЦУВС-4.
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