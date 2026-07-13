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13.07.2026, 14:05

Часть Актау осталась без питьевой воды

Коммунальная жизнь 0 5 209 Лиана Рязанцева

В Актау 13 июля с 12:30 до 18:00 часов будет временно приостановлена подача питьевой воды. Ограничения связаны с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном трубопроводе ЦУВС-4, сообщает Lada.kz

Иллюстративное фото. Сгенерировано ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано ИИ

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По информации коммунальной службы «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), подача воды прекращена 13 июля с 12:30 до 18:00 часов.

Уважаемые жители! В связи с безотлагательными аварийно-ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевого водоснабжения диаметром 630 мм на ЦУВС-4, будет временно прекращена подача питьевой воды. Восстановление давления в системе водоснабжения будет осуществляться поэтапно и полностью нормализуется ориентировочно к 19:00 часам, с учетом времени, необходимого для заполнения магистрального трубопровода и выхода сети на штатный режим работы, - говорится в сообщении.

Под ограничение попадут:

  • 16 микрорайон (за исключением домов №40 и №41, а также ЖК «Абырой», «Отпан Тауэрс», White House, «Несибе» и «Айсар»);
  • 17 микрорайон (кроме ЖК «Дукат» и «Жанболат»);
  • 18, 18А, 19, 19А, 20 И 20А микрорайоны;
  • 27 микрорайон – дома №39, 40, 41, 44, 45, 53, 54 и два дома №2;
  • 30, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 34А, 35, 38, 39, 40 и 41 микрорайоны;
  • жилые массивы «Шыгыс-1», «Шыгыс-2» и «Шыгыс-3».

Напомним, ранее питьевую воду в данных микрорайонах отключали 11 июля с 02:00 до 07:00 часов из-за ремонтных работ на насосном оборудовании ЦУВС-4.

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