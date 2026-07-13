Часть Актау осталась без питьевой воды

По информации коммунальной службы «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), подача воды прекращена 13 июля с 12:30 до 18:00 часов.

Уважаемые жители! В связи с безотлагательными аварийно-ремонтными работами на магистральном трубопроводе питьевого водоснабжения диаметром 630 мм на ЦУВС-4, будет временно прекращена подача питьевой воды. Восстановление давления в системе водоснабжения будет осуществляться поэтапно и полностью нормализуется ориентировочно к 19:00 часам, с учетом времени, необходимого для заполнения магистрального трубопровода и выхода сети на штатный режим работы, - говорится в сообщении.