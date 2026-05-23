В Актау отключили техническую воду

Сегодня утром, 23 мая, в Актау временно приостановили подачу технической воды в связи с проведением срочных ремонтных работ на магистральном трубопроводе, сообщает Lada.kz .

Как сообщили в ТОО «МАЭК», технической воды не будет в городе с 08:00 до 18:00 23 мая.

Отключение связано с проведением срочных ремонтных работ на магистральном трубопроводе технической воды ЦУВС-1 - ЦУВС-3,- сообщили в пресс-службе.

Напомним, 21 и 22 мая техническую воду уже отключали из-за срочного ремонта магистрального трубопровода.