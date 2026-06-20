В нескольких микрорайонах Актау отключили электроэнергию

В Актау произошло частичное отключение электроэнергии в 29А, 31, 32А и 35 микрорайонах, передает Lada.kz .

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О перебоях с электроснабжением сообщили в ГКП «АУЭС».

Частичное аварийное отключение электроэнергии произошло в 29А,31,32А и 35 микрорайонах.

В настоящее время аварийная бригада проводит работы по выявлению устранению поредения. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в ГКП «АУЭС».

Отмечается, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в оперативном порядке.