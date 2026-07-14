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14.07.2026, 10:22

Поставщика воды в Мангистау оштрафовали за необоснованный доход

Общество 0 4 520 Ольга Максимова

ТОО «Магистральный водовод» обязали выплатить штрафы на общую сумму свыше 35 млн тг за нарушения в сфере законодательства. Об этом сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий РК, передает Lada.kz.

Магистральный водовод Астрахань – Мангышлак/premireminister.kz
Магистральный водовод Астрахань – Мангышлак/premireminister.kz

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Как разъяснили в департаменте, субъект естественной монополии обязан исполнять утвержденную тарифную смету и исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.

Однако, по результатам анализа отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «Магистральный Водовод» за 2025-2026 годы по регулируемой услуге подача воды по магистральным трубопроводам, установлено неисполнение отдельных статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных значений.

Сумма необоснованного дохода при этом составила 4 862 882,45 тыс. тг, а с учетом базовой ставки Национального банка – 5 689 572,46 тыс. тг.

Кроме того, по результатам анализа отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы установлено ее невыполнение в части освоения предусмотренных средств. Сумма необоснованного дохода составила 3 695 283,51 тыс. тг, а с учетом базовой ставки Национального банка – 4 323 481,71 тыс. тг.

ТОО «Магистральный Водовод» привлечено к ответственности по части 4 статьи 164 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях) с наложением штрафов на общую сумму 13 840 000 тг, при этом два штрафа оплачены субъектом в сокращенном производстве в размере 50% от указанной суммы в течение семи суток.

Еще один штраф почти в 26 млн тг товариществу выписали за отсутствие мотивированных обоснований при выдаче технических условий на подключение к сетям водоснабжения в отношении 17 юридических лиц.

В случае отказа в выдаче технических условий субъект естественной монополии обязан направить в уполномоченный орган копию решения об отказе в выдаче технических условий, а также мотивированное обоснование с расчетом, подтверждающим дефицит свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускной способности сетей либо отсутствие сетей субъекта естественной монополии или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги. ТОО «Магистральный Водовод», несмотря на отказ в выдаче технических условий, не направило в уполномоченный орган копии решений об отказе в выдаче технических условий, а также предусмотренные законодательством мотивированные обоснования, - разъяснили в департаменте.

В отношении ТОО «Магистральный Водовод» было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 25 950 000 тг. Он был оплачен в полном объеме в установленный законодательством срок.

Для справки

ТОО «Магистральный Водовод» является поставщиком природной воды реки Кигач потребителям Атырауской и Мангистауской областей по магистральному водоводу «Астрахань – Мангышлак». Поставляется вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для нужд животноводства и растениеводства, а также для заводнения нефтяных пластов месторождений нефти Западного Казахстана.

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