В Актау МАЭК оштрафовали за ошибку в начислениях за воду

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области по заявлению жителя Актау проверил порядок начисления платежа за питьевую воду и выявил ошибку, которая обошлась МАЭКу в значительную сумму, передаёт Lada.kz .

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Житель 5 микрорайона обнаружил, что показания по питьевой воде из-за временно неработающего счетчика ему посчитали по норме, а не по среднему. В итоге в квитанции за воду ему выставили сумму больше положенного. Разница составила 2 630 тенге, и дарить их предприятию он не собирался, поэтому через платформу е-Otinish обратился в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

Госорган провел внеплановую проверку деятельности ТОО «МАЭК» и установил, что потребителю предъявлены дополнительные требования в виде сумм, предлагаемых к оплате.

МАЭК обязали сделать перерасчет для заявителя, а также в соответствии с частью 4 статьи 164 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях) оштрафовали на 3 460 000 тысяч тенге.

Как сообщили в департаменте, штраф был оплачен в течение недели (в это случае предусмотрена 50% скидка), поэтому ошибка в порядке начисления платы за воду на 2 630 тенге обошлась МАЭКу в 1 730 000 тенге.