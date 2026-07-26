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26.07.2026, 10:04

Смрад на весь подъезд: жители многоэтажки в Актау оказались в мусорной западне

Коммунальная жизнь 0 3 730 Сергей Кораблев

Жители высотки в 11 микрорайоне уже около двух недель не могут пользоваться мусоропроводом, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №19 в 11 микрорайоне, улучшенные с помощью ИИ
Фото жителей дома №19 в 11 микрорайоне, улучшенные с помощью ИИ

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По словам жильцов дома №19 в 11 микрорайоне, мусоропровод оказался полностью забит бытовыми отходами, которые уже начали разлагаться.

Мусор скопился внутри ствола мусоропровода и в приемных камерах между этажами. Чтобы хоть как-то спастись от невыносимого запаха, жильцы вынуждены закрывать дверцы мусоропровода.

Но, как говорят люди, это не помогает.

Вонь стоит такая, что невозможно находиться в подъезде. В лифте задыхаешься, в подвале тоже запах. Уже около двух недель ничего не меняется. Мы не знаем, что делать, - рассказывают жители.

По словам жильцов, недавно дом отказался от обслуживания ПКСК «Светлана» и создал ОСИ. Пока остается непонятным, когда новое объединение полноценно приступит к управлению домом.

Мы будто оказались в мусорной западне. Никто не убирает, мусоропровод забит, запах распространяется по всему дому. Очень хочется понять, кто теперь отвечает за наш дом и когда проблема наконец будет решена, - говорят жильцы.

Редакция Lada.kz направит запрос в ответственную организацию с просьбой разъяснить, кто в настоящее время обслуживает дом №19 в 11 микрорайоне и какие меры будут приняты для устранения антисанитарной ситуации.

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