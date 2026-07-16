В Актау исчезли крышки с мусорных контейнеров: власти объяснили причину

Жители Актау заметили, что с новых мусорных контейнеров во дворах начали снимать крышки. В акимате города пояснили, что демонтаж связан не с жалобами на шум, а с выявленными дефектами оборудования, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 4 микрорайона. По ее словам, утром сотрудники компании, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов, демонтировали крышки сразу с нескольких контейнеров.

Сегодня утром компания, которая, как я понимаю, занимается вывозом мусора, сняла все крышки с контейнеров. Их убрали возле нашего дома №5, а также у домов №6 и по всей округе. В грузовике уже лежали снятые крышки, значит, работы проводились не только у нас. Эти контейнеры установили только этой весной, поэтому непонятно, зачем понадобилось снимать крышки, - рассказала жительница.

По ее словам, сначала жители предположили, что причиной могли стать жалобы на шум.

Мусор вывозят практически каждое утро, и действительно очень шумно. Но снятие крышек вряд ли решит проблему, ведь основной шум создает сам подъемный механизм мусоровоза, - считает она.

Горожанка также отметила, что во время демонтажа крышки, по ее наблюдениям, буквально вырывали с креплений.

Контейнеры совсем новые. Я сама видела, как снимали крышки, их буквально вырывали с корнем. Возможно, они уже были повреждены. У нас в 4 микрорайоне ранее уже поджигали пластиковые контейнеры, - добавила жительница.

В акимате Актау пояснили, что демонтаж крышек связан не с жалобами на шум, а с выявленными дефектами.

Как сообщили в городской администрации, с начала года во дворах жилых домов были установлены оцинкованные евроконтейнеры объемом 1,1 кубического метра. В ходе эксплуатации на части контейнеров были обнаружены неисправности крышек.

В связи с поступающими обращениями жителей временно были проведены работы по снятию неисправных крышек. Поставщику указанных евроконтейнеров направлено соответствующее уведомление. В соответствии с гарантийными обязательствами организация (поставщик) выполнит работы по полному восстановлению контейнеров, в которых выявлены дефекты,- пояснили специалисты.

В акимате заверили, что ситуация находится на контроле.