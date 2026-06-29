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29.06.2026, 09:14

Бочки для хлебных отходов в Актау превратили в мусорки

Общество 0 2 125 Сергей Кораблев

Бочки для сбора пищевых отходов начали использовать не по назначению. Кто и как будет решать проблему, в материале корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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Возникла проблема с бочками для сбора пищевых отходов, которые были установлены по инициативе жителя села Бесшокы Ербола Есенова.

Изначально проект был направлен на сокращение объема пищевых отходов и помощь владельцам домашнего скота, которые могли использовать собранные остатки хлеба и продуктов в качестве корма. 

Но часть горожан начала использовать бочки как обычные мусорные контейнеры.

В емкости все чаще выбрасывают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и другой бытовой мусор.

В связи с этим горожане обратились к местным властям с вопросом, какие меры будут приняты для сохранения инициативы.

В акимате Актау сообщили, что ситуация находится на контроле.

В настоящее время данный вопрос взят на контроль местными исполнительными органами. В целях проведения разъяснительной работы среди населения и формирования культуры раздельного сбора отходов планируется организация информационных мероприятий. Кроме того, предусмотрена установка предупреждающих знаков о правильном использовании бочек, а также при необходимости будут введены дополнительные меры контроля, - сообщили в городской администрации.

Информационная работа, как надеются власти, поможет изменить отношение жителей к проекту и сохранить инициативу, направленную на развитие экологической культуры и раздельного сбора отходов.

Напомним, бочки для сбора хлебных отходов появились в Актау в 2022 году.

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