Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.05.2026, 21:03

В Актау впервые пройдет благотворительная акция по раздельному сбору отходов

Экология | Наталья Вронская

Жителей Актау приглашают принять участие в первой городской акции по раздельному сбору отходов (РСО), которая направлена на развитие экологической культуры и сокращение количества мусора, отправляемого на полигоны, передает Lada.kz со ссылкой на клуб ecoleader.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/

Организаторы отмечают, что раздельный сбор отходов помогает сохранить природные ресурсы, снизить нагрузку на окружающую среду и дать вторую жизнь материалам, пригодным для переработки.

В рамках акции от горожан будут принимать четыре вида бытовых отходов: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, а также пластиковую тару от шампуней, гелей для душа и канистры. Другие виды отходов на этот раз приниматься не будут.

Акция пройдет 14 июня с 12:00 до 16:00 часов по адресу: 11 микрорайон, здание №57/1, Olympus.

Экологическое мероприятие пройдет при участии клуба EcoLeader, компании EcoWaste Aktau, которая займется вывозом и взвешиванием собранного вторсырья, а также группы волонтеров. Площадку для проведения акции безвозмездно предоставила академия Olympus Ballet & Gymnastics.

По словам организаторов, все вырученные от сдачи вторсырья средства будут перечислены в благотворительный фонд Chance Aktau. После завершения акции участникам обещают предоставить подробный отчет о количестве собранных отходов и перечисленных средствах.

Организаторы призывают жителей города заранее сортировать отходы и приносить их на экологическую акцию, чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержку благотворительности.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь