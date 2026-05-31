В Актау впервые пройдет благотворительная акция по раздельному сбору отходов

Жителей Актау приглашают принять участие в первой городской акции по раздельному сбору отходов (РСО), которая направлена на развитие экологической культуры и сокращение количества мусора, отправляемого на полигоны, передает Lada.kz со ссылкой на клуб ecoleader.kz .

Организаторы отмечают, что раздельный сбор отходов помогает сохранить природные ресурсы, снизить нагрузку на окружающую среду и дать вторую жизнь материалам, пригодным для переработки.

В рамках акции от горожан будут принимать четыре вида бытовых отходов: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, а также пластиковую тару от шампуней, гелей для душа и канистры. Другие виды отходов на этот раз приниматься не будут.

Акция пройдет 14 июня с 12:00 до 16:00 часов по адресу: 11 микрорайон, здание №57/1, Olympus.

Экологическое мероприятие пройдет при участии клуба EcoLeader, компании EcoWaste Aktau, которая займется вывозом и взвешиванием собранного вторсырья, а также группы волонтеров. Площадку для проведения акции безвозмездно предоставила академия Olympus Ballet & Gymnastics.

По словам организаторов, все вырученные от сдачи вторсырья средства будут перечислены в благотворительный фонд Chance Aktau. После завершения акции участникам обещают предоставить подробный отчет о количестве собранных отходов и перечисленных средствах.

Организаторы призывают жителей города заранее сортировать отходы и приносить их на экологическую акцию, чтобы внести свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержку благотворительности.