Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Борьба с мусором: в Актау вновь выявлены несанкционированные свалки

Коммунальная жизнь 0 1 316 Лиана Рязанцева

Несанкционированные свалки мусора выявлены на территориях строительных объектов в Актау. Строительным организациям рекомендовано в кратчайшие сроки привести площадки в соответствие с установленными требованиями. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата

В городской администрации сообщили, что продолжаются мониторинговые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора.

В этот раз акимат проверил территории строящихся объектов в новых микрорайонах города (38, 39, 40, 41, 42). 

В результате выявлены случаи несоблюдения строительных требований и санитарных норм со стороны ряда строительных организаций. Им рекомендовано в кратчайшие сроки привести строительные площадки в соответствие с установленными требованиями: обеспечить надлежащее ограждение, провести полную очистку территорий объектов и прилегающих участков, а также организовать вывоз строительного мусора.

Требования, предъявляемые к строительным организациям, едины для всех. Соблюдение чистоты и безопасности на территории города — обязанность каждого подрядчика. Поэтому выявленные нарушения необходимо устранить в оперативном порядке, - сказал заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Актау Бегалы Хожахметов.

В акимате отметили, что в случае невыполнения установленных требований в отношении строительных компаний будут направлены официальные обращения в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее владелеца ТЦ «Жігер» в Актау оштрафовали за строительный мусор. 

Также блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео верблюда, который бродит по степи в поисках пищи среди разбросанных пакетов и бытового мусора. С высоты птичьего полёта житель Актау показал пугающий масштаб загрязнения территории. Власти объяснили свалку посреди степи в Мангистау технологическими и природными факторами. 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь