Борьба с мусором: в Актау вновь выявлены несанкционированные свалки

Несанкционированные свалки мусора выявлены на территориях строительных объектов в Актау. Строительным организациям рекомендовано в кратчайшие сроки привести площадки в соответствие с установленными требованиями. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

В городской администрации сообщили, что продолжаются мониторинговые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора.

В этот раз акимат проверил территории строящихся объектов в новых микрорайонах города (38, 39, 40, 41, 42).

В результате выявлены случаи несоблюдения строительных требований и санитарных норм со стороны ряда строительных организаций. Им рекомендовано в кратчайшие сроки привести строительные площадки в соответствие с установленными требованиями: обеспечить надлежащее ограждение, провести полную очистку территорий объектов и прилегающих участков, а также организовать вывоз строительного мусора.

Требования, предъявляемые к строительным организациям, едины для всех. Соблюдение чистоты и безопасности на территории города — обязанность каждого подрядчика. Поэтому выявленные нарушения необходимо устранить в оперативном порядке, - сказал заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Актау Бегалы Хожахметов.

В акимате отметили, что в случае невыполнения установленных требований в отношении строительных компаний будут направлены официальные обращения в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее владелеца ТЦ «Жігер» в Актау оштрафовали за строительный мусор.

Также блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео верблюда, который бродит по степи в поисках пищи среди разбросанных пакетов и бытового мусора. С высоты птичьего полёта житель Актау показал пугающий масштаб загрязнения территории. Власти объяснили свалку посреди степи в Мангистау технологическими и природными факторами.