В Мангистау чиновников оштрафовали за скопление мусора

В Мангистауской области подсчитали свалки и привлекли к ответственности чиновников, допустивших их скопление. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

В Мангистауской области продолжают выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки. В первые четыре месяца этого года на территории региона было выявлено 14 стихийных мест размещения отходов.

На сегодняшний день полностью очищены 8 участков. Работы проведены в Актау (29А микрорайон и село Рауан), Тупкараганском районе (село Кызылозен), в городе Форт-Шевченко, вблизи кладбища Сислам-ата, возле села Баянды Мунайлинского района, а также на водоотводном канале в селе Баскудук.

Процесс ликвидации свалок продолжается на других территориях, в том числе в 6А и 43 микрорайонах Актау, районе Малая Оймаша, селе Акжелкен, а также на нескольких участках города Форт-Шевченко и на водоотводном канале Мунайлинского района.

Как сообщили в департаменте, по фактам выявленных нарушений на 100 МРП (432 500 тенге) оштрафовали ответственных лиц местных исполнительных органов в Актау и Тупкараганском районе, еще ряду чиновников вынесены предупреждения.