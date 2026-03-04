18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 09:08

Новые мусорные контейнеры – новые проблемы? Жители Актау бьют тревогу

Коммунальная жизнь 0 2 618 Лиана Рязанцева

В редакцию обратились жители Актау с тревожной проблемой, по их словам, в последнее время в городе стали чаще загораться новые пластиковые мусорные контейнеры. Горожане опасаются, что подобные инциденты могут представлять угрозу для безопасности людей и сохранности имущества. Корреспондент редакции Lada.kz выяснил основные причины таких пожаров.

Коллаж автора
Коллаж автора

По словам жителей города и согласно публикациям в местных пабликах в социальных сетях, с начала года в разных микрорайонах Актау участились случаи возгорания новых мусорных контейнеров. Горожане выражают обеспокоенность за свою безопасность и сохранность имущества.

Меня как жителя города это очень беспокоит. Раньше стояли железные контейнеры, и таких проблем не было. А сейчас новые пластиковые и пожары участились. Как правило, мусорные контейнеры устанавливают возле домов или в районе парковочных мест, поэтому огонь может перекинуться на дом или машину. Почему власти не предусмотрели безопасные места для их размещения, ведь не во всех микрорайонах есть огороженные площадки? К тому же они на колесиках, и ветер может сдвинуть их в любую сторону. Представьте себе, что загоревшийся контейнер может ветром сдвинуть к чьему‑то балкону, это может стать настоящей трагедией, - говорит жительница Актау.

Редакция обратилась за комментариями к региональным спасателям, которые подтвердили, что в Актау действительно фиксируются случаи возгорания мусорных контейнеров. В ДЧС подчеркнули, что таких инцидентов пока немного, но они всё же имеют место.

В компании по вывозу твёрдых бытовых отходов в Актау – ТОО «Zero Waste Актау» озвучили причины возгораний контейнеров.

По данным компании, с ноября 2025 года, с момента начала обслуживания первых микрорайонов, из 1 543 установленных контейнеров в 28 микрорайонах сгорели 21 контейнер, что составляет 1,3 % от общего числа.

По результатам анализа установлено две основные причины возгораний. Выявлено два факта поджога, в результате которых сгорело шесть контейнеров. Остальные 15 контейнеров сгорели из-за неаккуратности жителей, в основном вследствие выброшенных окурков, - заявили в компании.

В ТОО «Zero Waste Актау» подчеркнули, что после возгорания контейнер забирают на базу, а на его место сразу выставляется новый.

Сгоревшие ёмкости готовятся к утилизации и передаются в профильную компанию. Все эти работы проводятся за счёт компании. Контейнеры мы заменяем за счёт собственных средств. На 2026 год запланировано приобретение ещё 300 единиц, - отметили в компании.

В компании также отметили, что в текущем году акимат Актау за счёт бюджетных средств приобрёл 500 оцинкованных контейнеров, из которых 398 единиц были переданы ТОО «Zero West Ақтау», а остальные – сторонним организациям.

Контейнеры, приобретённые акиматом, на сегодняшний день ещё не выставлялись, так как им до сих пор не присвоены инвентаризационные номера. После завершения процедуры присвоения номеров и передачи на ответственное хранение компания получит право устанавливать их по адресам, согласованным с городским акиматом, - заключили в ТОО «Zero West Ақтау».

Напомним, осенью жителей города огорошила новость – сбором мусора у населения будет заниматься новая компания, ТОО «Zero Waste». Договор с компанией акимат заключил в сентябре 2025 года, и уже в ноябре она начала обслуживать первые микрорайоны. В компании рассказали, как планируют осуществлять деятельность в Актау.

Куда и как жителям Актау платить за вывоз ТБО, читайте здесь

Кроме того, в Актау разгорелся спор вокруг вывоза твёрдых бытовых отходов. Новый оператор, ТОО «Zero Waste Ақтау», выступил с официальным заявлением и предупредил жителей о возможных мошеннических действиях на рынке коммунальных услуг. 

4
15
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Мне нравится как работает эта компания. Они у нас в 1 мкр. начали работать еще до нового года. Вокруг все сразу собирают, все крупные коробки и др. крупногабаритный ТБО. Всегда чисто у мусорных контейнеров, нет вонючего запаха, с машин не льется жижа, потому, что они новые. А, поджиг это может быть конкуренция, вы об этом не думали? Проверить нужно. Вряд ли туда окурки кидают.
04.03.2026, 07:29
Coffee
Coffee
Пусть те, из-за кого загорелись контейнеры, покупают новые за свой счёт. Вычислить их по камерам и оштрафовать. Надо ценить труд новой компании. Они хорошо справляются со своими обязанностями.
04.03.2026, 06:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь