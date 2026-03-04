Новые мусорные контейнеры – новые проблемы? Жители Актау бьют тревогу

В редакцию обратились жители Актау с тревожной проблемой, по их словам, в последнее время в городе стали чаще загораться новые пластиковые мусорные контейнеры. Горожане опасаются, что подобные инциденты могут представлять угрозу для безопасности людей и сохранности имущества. Корреспондент редакции Lada.kz выяснил основные причины таких пожаров.

Коллаж автора

По словам жителей города и согласно публикациям в местных пабликах в социальных сетях, с начала года в разных микрорайонах Актау участились случаи возгорания новых мусорных контейнеров. Горожане выражают обеспокоенность за свою безопасность и сохранность имущества.

Меня как жителя города это очень беспокоит. Раньше стояли железные контейнеры, и таких проблем не было. А сейчас новые пластиковые и пожары участились. Как правило, мусорные контейнеры устанавливают возле домов или в районе парковочных мест, поэтому огонь может перекинуться на дом или машину. Почему власти не предусмотрели безопасные места для их размещения, ведь не во всех микрорайонах есть огороженные площадки? К тому же они на колесиках, и ветер может сдвинуть их в любую сторону. Представьте себе, что загоревшийся контейнер может ветром сдвинуть к чьему‑то балкону, это может стать настоящей трагедией, - говорит жительница Актау.

Редакция обратилась за комментариями к региональным спасателям, которые подтвердили, что в Актау действительно фиксируются случаи возгорания мусорных контейнеров. В ДЧС подчеркнули, что таких инцидентов пока немного, но они всё же имеют место.

В компании по вывозу твёрдых бытовых отходов в Актау – ТОО «Zero Waste Актау» озвучили причины возгораний контейнеров.

По данным компании, с ноября 2025 года, с момента начала обслуживания первых микрорайонов, из 1 543 установленных контейнеров в 28 микрорайонах сгорели 21 контейнер, что составляет 1,3 % от общего числа.

По результатам анализа установлено две основные причины возгораний. Выявлено два факта поджога, в результате которых сгорело шесть контейнеров. Остальные 15 контейнеров сгорели из-за неаккуратности жителей, в основном вследствие выброшенных окурков, - заявили в компании.

В ТОО «Zero Waste Актау» подчеркнули, что после возгорания контейнер забирают на базу, а на его место сразу выставляется новый.

Сгоревшие ёмкости готовятся к утилизации и передаются в профильную компанию. Все эти работы проводятся за счёт компании. Контейнеры мы заменяем за счёт собственных средств. На 2026 год запланировано приобретение ещё 300 единиц, - отметили в компании.

В компании также отметили, что в текущем году акимат Актау за счёт бюджетных средств приобрёл 500 оцинкованных контейнеров, из которых 398 единиц были переданы ТОО «Zero West Ақтау», а остальные – сторонним организациям.

Контейнеры, приобретённые акиматом, на сегодняшний день ещё не выставлялись, так как им до сих пор не присвоены инвентаризационные номера. После завершения процедуры присвоения номеров и передачи на ответственное хранение компания получит право устанавливать их по адресам, согласованным с городским акиматом, - заключили в ТОО «Zero West Ақтау».

Напомним, осенью жителей города огорошила новость – сбором мусора у населения будет заниматься новая компания, ТОО «Zero Waste». Договор с компанией акимат заключил в сентябре 2025 года, и уже в ноябре она начала обслуживать первые микрорайоны. В компании рассказали, как планируют осуществлять деятельность в Актау.

