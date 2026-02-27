Мусорный передел в Актау: новый оператор предупредил о «мошенниках» и объяснил увеличение тарифа

В Актау разгорелся спор вокруг вывоза твёрдых бытовых отходов. Новый оператор, ТОО «Zero Waste Ақтау», выступил с официальным заявлением и предупредил жителей о возможных мошеннических действиях на рынке коммунальных услуг, передает Lada.kz.

фото Лианы Рязанцевая. Lada.kz

В компании заявили, что не берут залог за контейнеры, не продают и не сдают их в аренду ни физическим, ни юридическим лицам. Любые предложения, поступающие от имени предприятия в части продажи или аренды контейнеров, в организации называют недостоверными. Кроме того, в ТОО «Zero Waste Актау» считают неправомерными действия других компаний, которые продолжают ссылаться на публичные договоры и осуществлять начисления на территориях, закреплённых по итогам конкурса за новым оператором. Жителей просят внимательно относиться к платежам, чтобы избежать некорректных начислений и возможного незаконного взимания средств.

Как сообщили в компании, с 1 января 2026 года ТОО «Zero Waste Ақтау» официально приступило к обслуживанию города. Предприятие было признано победителем конкурса по определению участника рынка по сбору и транспортировке ТБО 2 сентября 2025 года, после чего 12 сентября заключило соответствующие договоры с ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно конкурсной документации, за компанией закреплены три лота, охватывающие большую часть микрорайонов Актау, включая микрорайоны 1–11, 12–24, 26–41, а также жилые массивы «Толкын» и «Шыгыс». С начала года оператор обеспечивает сбор и вывоз отходов от физических лиц на указанных территориях.

При этом в ТОО «Zero Waste Ақтау» отмечают, что сталкиваются с трудностями при полном исполнении обязательств, поскольку, по их информации, прежние мусоровывозящие компании не освободили ряд микрорайонов и продолжают работать на закреплённых территориях.

Отдельно в компании разъяснили вопрос тарифа. Базовая ставка, утверждённая решением маслихата, составляет 450 тенге без НДС и не повышалась. Однако в 2026 году ставка НДС увеличена с 12% до 16%, поэтому итоговый тариф для населения составляет 522 тенге с человека.

Жителям также напомнили, что необходимости лично перезаключать договоры нет — публичный договор ТОО «Zero Waste Ақтау» действует автоматически на всей территории города.

Единственный официальный офис отдела по работе с клиентами расположен в 28 микрорайоне, в здании 65, бизнес-центре «Премиум». Производственная база находится в Мунайлинском районе, селе Мангистау, на базе №6, здание 6.

По вопросам начислений и обслуживания можно обратиться по телефонам:

+7 708 125 19 64, +7 708 125 19 46 — отдел по работе с клиентами;

+7 776 146 94 56 — колл-центр;

+7 700 777 67 17 — руководитель проекта (ежедневно с 15:00 до 16:00).

Электронная почта: aktau.zerowaste@gmail.com.

Напомним, осенью жителей города огорошила новость - сбором мусора у населения будет заниматься новая компания, ТОО «Zero Waste». Договор с компанией акимат заключил в сентябре 2025 года, и уже в ноябре она начала обслуживать первые микрорайоны. В компании рассказали, как планируют осуществлять деятельность в Актау