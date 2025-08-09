Куда пропали танцы в парке «Акбота» в Актау и когда их вернут?

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау задаются вопросом, почему исчезли субботние танцевальные вечера в парке «Акбота», которые собирали десятки горожан под живую музыку, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Танцевальная площадка, открывшаяся в сентябре 2024 года в рамках проекта «Танцы без границ», просуществовала всего один сезон.

В отделе внутренней политики и развития языков города Актау пояснили, что в 2024 году проект реализовывался в рамках грантового финансирования «Поддержка гражданских инициатив». За время его действия прошло 12 мероприятий.

Однако в 2025 году проект завершился, поскольку запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме.

Возобновление танцев под открытым небом планируется на 2026 год, этот пункт уже включён в будущий план работы ведомства.

О том, как эти танцы приносят радость жителям Актау, рассказывается в фотоистории Lada.kz.