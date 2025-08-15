В Мангистау хотят включить в ЮНЕСКО араны в качестве историко-культурных памятников региона

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области обсудили вопрос о включении в перечень ЮНЕСКО аранов, входящих в список историко-культурных памятников региона, передает Lada.kz .

Фото акимата МО

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 15 августа встретился с группой международных экспертов, прибывших для подготовки номинационной документации «Устюрт: природный ландшафт и араны для ловли животных», передает пресс-служба главы региона.

На встрече обсудили работу по внесению аранов (загонов для ловли животных), являющихся историко-культурными памятниками местного значения, в предварительный список ЮНЕСКО. Эксперты поделились ходом подготовительных работ, планами на будущее и предложили оказать содействие в проведении экспедиции.

Нурдаулет Килыбай отметил, что присвоение аранам международного статуса повысит туристический потенциал региона, подчеркнув, что будет оказана вся необходимая поддержка для проведения научно-исследовательских и экспедиционных работ.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошедшем в 2024 году III Национальном курултае отметил важность сохранения уникальных природных и исторических объектов страны и их продвижения на международном уровне.

На территории Мангистау имеется более 800 аранов, использовавшихся с раннего железного века до XVIII–XIX веков. В настоящее время 46 из них внесены в список исторических и культурных памятников местного значения. Для защиты, изучения и определения исторической ценности остальных аранов создана специальная рабочая группа. По итогам экспертизы они могут быть включены в список памятников республиканского значения.