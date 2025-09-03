Вечер караоке под открытым небом для всех желающих пройдет в Актау

Қазақ тіліне аудару

Городской центр общественного развития приглашает жителей и гостей Актау на караоке-вечер под открытым небом, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Гостей вечера, как заверяют организаторы, ждут любимые песни, приятная атмосфера и увлекательные конкурсы с призами. Организаторы обещают, что каждый сможет почувствовать себя настоящей звездой сцены.

Мероприятие пройдет на смотровой площадке в 4А микрорайоне в эту субботу, 6 сентября, в 20:00.