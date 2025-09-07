Кинофестиваль пройдёт в Актау: открыт прием фильмов для участия

В Актау состоится международный кинофестиваль «Коркыт ата». Главная его особенность - каждый желающий может принять участие в кинопоказе, подав заявку и показав свою картину, сообщает Lada.kz.
К участию принимаются художественные и документальные фильмы, завершенные после января 2024 года.
Требования к фильмам:
Прием заявок открыт до 15 сентября.
Сам фестиваль пройдет с 1 по 5 октября в «Доме Дружбы». Вход для зрителей свободный. Время будет сообщено дополнительно.
Организатор мероприятия - управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.
Ссылка для ознакомления здесь.
