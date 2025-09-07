Кинофестиваль пройдёт в Актау: открыт прием фильмов для участия

Қазақ тіліне аудару

В Актау состоится международный кинофестиваль «Коркыт ата». Главная его особенность - каждый желающий может принять участие в кинопоказе, подав заявку и показав свою картину, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

К участию принимаются художественные и документальные фильмы, завершенные после января 2024 года.

Требования к фильмам:

хронометраж: полнометражные – от 65 минут, документальные – от 25 минут;

допускаются фильмы на любом языке, при условии субтитров на казахском и английском;

принимаются работы независимо от участия в других фестивалях.

Прием заявок открыт до 15 сентября.

Сам фестиваль пройдет с 1 по 5 октября в «Доме Дружбы». Вход для зрителей свободный. Время будет сообщено дополнительно.

Организатор мероприятия - управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Ссылка для ознакомления здесь.