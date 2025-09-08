18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
08.09.2025, 10:20

Опубликована программа международного фестиваля кукольных театров в Актау

Культура

С 9 по 14 сентября в Актау состоится I международный фестиваль кукольных театров «Nomad Puppet Aktau». В нём примут участие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, России и Узбекистана. В течение пяти дней зрителей ждут спектакли на казахском, русском, турецком, киргизском, азербайджанском и узбекском языках, а также мастер-классы и творческие встречи, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано при помощи ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано при помощи ИИ

Организатором мероприятия выступает управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Все представления бесплатны для посещения жителями и гостями региона.

Программа фестиваля

10 сентября

  • 10:00  Азербайджанский государственный кукольный театр (Баку), спектакль «Одинокий волк» (на азербайджанском языке), театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
  • 15:00  Шымкентский городской кукольный театр, спектакль «Керкулá по имени Кендебай» (на казахском языке), Мангистауский областной кукольный театр в 7 микрорайоне.
  • 17:00  торжественное открытие фестиваля в Доме дружбы, расположенном 34 микрорайоне.

11 сентября

  • 10:00  Государственный кукольный театр Набережные Челны (Россия, Татарстан), спектакль «Цокотуха» (на русском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
  • 12:00  Кукольный театр имени М. Жангазиева, Бишкек (Кыргызстан), спектакль «Эр Төштүк» (на киргизском языке), театр имени Н. Жантурина.
  • 15:00  Ферганский областной кукольный театр (Узбекистан), спектакль «Мехракрада» (на узбекском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
  • 17:00  обсуждение спектаклей и мастер-класс по менеджменту для директоров театров.

12 сентября

  • 10:00  Костанайский областной кукольный театр, спектакль «Мен» (на казахском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
  • 11:00  Кукольный театр «Алакай», Актобе, спектакль «Комарт агаш» (на русском языке), театр имени Н. Жантурина.
  • 14:30  Кукольный театр акимата Астаны, спектакль «Письмо отца» (на русском языке), Мангистауский областной кукольный театр.

 13 сентября

  • 10:00  Мангистауский областной кукольный театр (Актау), спектакль «Земля предков» (на казахском языке).
  • 11:00  мастер-классы для актёров.
  • 12:30  Эрзурумский государственный кукольный театр (Турция), спектакль «В древние времена» (на турецком языке), Мангистауский областной кукольный театр.
  • 17:00  Торжественное закрытие фестиваля и награждение участников, Дом дружбы.

Фестиваль «Nomad Puppet Aktau» призван объединить театры разных стран и показать богатство кукольных традиций мира. Участники обменяются опытом, а зрители смогут увидеть яркие постановки, познакомиться с культурой соседних народов и открыть для себя кукольное искусство в новом свете.

18
2
0
