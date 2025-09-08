Опубликована программа международного фестиваля кукольных театров в Актау

Қазақ тіліне аудару

С 9 по 14 сентября в Актау состоится I международный фестиваль кукольных театров «Nomad Puppet Aktau». В нём примут участие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, России и Узбекистана. В течение пяти дней зрителей ждут спектакли на казахском, русском, турецком, киргизском, азербайджанском и узбекском языках, а также мастер-классы и творческие встречи, передает Lada.kz.