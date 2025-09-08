Опубликована программа международного фестиваля кукольных театров в Актау

Иллюстративное фото. Сгенерировано при помощи ИИ
Организатором мероприятия выступает управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.
Все представления бесплатны для посещения жителями и гостями региона.
Программа фестиваля
10 сентября
- 10:00 – Азербайджанский государственный кукольный театр (Баку), спектакль «Одинокий волк» (на азербайджанском языке), театр имени Н. Жантурина в 8 микрорайоне.
- 15:00 – Шымкентский городской кукольный театр, спектакль «Керкулá по имени Кендебай» (на казахском языке), Мангистауский областной кукольный театр в 7 микрорайоне.
- 17:00 – торжественное открытие фестиваля в Доме дружбы, расположенном 34 микрорайоне.
11 сентября
- 10:00 – Государственный кукольный театр Набережные Челны (Россия, Татарстан), спектакль «Цокотуха» (на русском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
- 12:00 – Кукольный театр имени М. Жангазиева, Бишкек (Кыргызстан), спектакль «Эр Төштүк» (на киргизском языке), театр имени Н. Жантурина.
- 15:00 – Ферганский областной кукольный театр (Узбекистан), спектакль «Мехракрада» (на узбекском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
- 17:00 – обсуждение спектаклей и мастер-класс по менеджменту для директоров театров.
12 сентября
- 10:00 – Костанайский областной кукольный театр, спектакль «Мен» (на казахском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
- 11:00 – Кукольный театр «Алакай», Актобе, спектакль «Комарт агаш» (на русском языке), театр имени Н. Жантурина.
- 14:30 – Кукольный театр акимата Астаны, спектакль «Письмо отца» (на русском языке), Мангистауский областной кукольный театр.
13 сентября
- 10:00 – Мангистауский областной кукольный театр (Актау), спектакль «Земля предков» (на казахском языке).
- 11:00 – мастер-классы для актёров.
- 12:30 – Эрзурумский государственный кукольный театр (Турция), спектакль «В древние времена» (на турецком языке), Мангистауский областной кукольный театр.
- 17:00 – Торжественное закрытие фестиваля и награждение участников, Дом дружбы.
Фестиваль «Nomad Puppet Aktau» призван объединить театры разных стран и показать богатство кукольных традиций мира. Участники обменяются опытом, а зрители смогут увидеть яркие постановки, познакомиться с культурой соседних народов и открыть для себя кукольное искусство в новом свете.
