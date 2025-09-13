18+
12.09.2025, 19:02

Ко Дню казахского кино в стране стартует республиканский кастинг «JARQYRA»

Культура 0 578 Алия Шарипова

Ко Дню казахского кино в Казахстане стартует беспрецедентный по своему масштабу проект – республиканский кастинг «JARQYRA». Об этом сообщил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Кастинг пройдет 15 сентября с 11:00 до 19:00 часов одновременно в 19 городах страны – на базе учреждений культуры. Цель проекта – выявление региональных талантов и предоставление им реальной возможности войти в отечественную киноиндустрию.

Это не просто кастинг, а реальный шанс на исполнение мечты. Об этом свидетельствуют конкретные примеры актеров, которые прошли путь от отбора до большого экрана. Среди них – Гузель Жан, исполнившая главную роль в фильме «Игроманка», Самал Еслямова – актриса, получившая награду Каннского фестиваля за фильм «Айка», и Марат Абишев – главный герой фильма «Адам және алма». Их истории подтверждают, что участие в таких проектах может стать началом профессионального пути в кино. Участники, прошедшие кастинг, будут включены в актерскую базу Центра и получат шанс стать частью будущих кинопроектов, - отметил Курманбек Жумагали.

Данные отобранных кандидатов будут размещены на официальном сайте Центра – kazakhcinema.kz – в разделе актерской онлайн-базы. Эта база станет открытой платформой для продюсеров и кинокомпаний, заинтересованных в поиске новых лиц.

Ранее по инициативе и при поддержке Центра в отечественной киноотрасли уже были открыты новые имена, внесшие вклад в развитие культурного потенциала страны. Данные инициативы реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации культурной политики и продолжаются под системным руководством министра культуры и информации Аиды Балаевой.

 За последние годы при поддержке Центра было профинансировано 34 дебютных фильма. Это стало основой для становления нового поколения режиссеров и актеров. Один из таких проектов – дебютный фильм «QAITADAN», затрагивающий тему катастроф. Лента за первую неделю проката собрала около 500 миллионов тенге и нашла отклик у широкой аудитории. Кроме того, казахстанские фильмы получают признание на международных фестивалях, подтверждая статус отечественного кино как важного элемента культурного бренда страны, - добавил Курманбек Жумагали.

