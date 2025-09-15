В Актау состоится концерт Западно-Казахстанского камерного оркестра

Қазақ тіліне аудару

фото из архива Lada.kz

Гастрольный концерт Западно-Казахстанского областного камерного оркестра состоится в Актау 23 сентября. Концерт пройдет на сцене областной филармонии имени Мурата Оскенбаева.

На вечере будет представлена концертная программа «Әуендер әлемі» (мелодии прошлого и настоящего). В сопровождении камерного оркестра выступят обладатели медали «Ерен еңбегі үшін» Эльмира Усаева и Айбар Хайырханов, лауреат международных и республиканских конкурсов Турлыхан Абуханов, обладательница нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Елена Шутарева.

«Музыка без границ» — это концертная программа камерного оркестра, объединяющая классику и современность, восток и запад, традиции и новаторство. Вечер подарит слушателям путешествие по разным эпохам и стилям, где музыка стирает границы между культурами и сердцами, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как А.Вивальди, В.А.Моцарт, Я.Сибелиус, К.Дженкинс, С.Ирадьер, Д.Эллингтон, Н.Тілендиев, Е.Үсенов, М.Джексон.

Концерт состоится 23 сентября в 19:00 часов в зале Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева. Стоимость билетов на концерт составляет 2000 тенге.

Телефоны для справок: +7 (7292) 52-17-48, 52-17-47.

Напомним, жители области также смогут бесплатно посетить фотовыставку с 19 сентября. Она продлится в течение месяца и будет проходить в областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдыкова.